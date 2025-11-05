Tijana Dapčević otkrila tajnu uspešnog braka: Zaprosila sam Milana posle tri meseca veze

Tijana Dapčević oduvek je slovila za jednu od onih javnih ličnosti koja o svom porodičnom životu retko govori. Intimu se trudi da sačuva od znatiželjne javnosti. Muža Milana upoznala je na košarkaškoj utakmici u Somboru, da bi posle četiri dana viđanja njih dvoje otpočeli zajednički život.

Venčali su se 2001. godine, a idila nije potrajala. Senka na ovaj odnos navukla se par godina kasnije, kada je tadašnji muzički producent uhvaćen u nezgodnoj situaciji sa jednom konobaricom. Iako su mnogi očekivali krah braka, Tijana je ovaj izlet, prema pisanju medija, mužu oprostila, i odlučila da ga više nikad ne spomene. Miša Obradović

Danas su sjajan par, dva bračna druga koji jedno drugo beskrajno podržavaju, a pre svega zajedno kroz život bodre sina Vuka koji ima 16 godina. Naslednik se nikad ne pojavljuje u javnosti. U jednoj od poslednjih emisija Magazin In, autorka i voditeljka emisije Sanja Marinković ugostila je poznata lica sa naše muzičke scene.

Među gostima prošle nedelje bili su Rada Manojlović, Bojan Lexington, Tijana Dapčević, Vanja Mijatović i Mirza Selimović. Tema emisije je bila promena uloga u muško-ženskim odnosima, a među tim promenama i da žene zaprose muškarce.

Tijana Dapčević je ovom prilikom otkrila da je upravo ona bila ta koja je zaprosila svog muža.

- Nisam znala gde udaram kad sam imala 24 godine i ja sam rekla: "Kad ćemo se mi udavati, ženiti? Zajedno smo već 3 meseca, jesi ti normalan? On je odmah odgovorio: "Nikakav problem, hoćeš u aprilu?".

Preromantično, na motoru smo bili, vozili se od Sombora ka Bezdanu, išli smo na kupanje na Dunav, i onda sam ga ja to pitala, a od samog starta, od kako smo počeli da se zabavljamo, mi smo počeli i da živimo zajedno. Posle šest meseci smo se i uzeli - rekla je pevačica i dodala da u braku sa suprugom uživa već 25 punih godina.





