Koliko Ana Ivanović zarađuje za sat vremena? Cifra o kojoj mnogi maštaju

Ana Ivanović čim je izgovorila sudbonosno "da" Bastijanu Švajnštajgeru poželela je da se posveti porodici te je 28. decembra 2016. godine odigrala poslednji profesionalni meč i otišla u tenisku penziju.
Tokom ovih devet godina rodila je trojicu sinova, započela nekoliko privatnih biznisa ali se i razvela od nemačkog fudbalera pre nekoliko meseci pa je zato glavna tema svetskih medija. Mnogo se spekuliše o tome koliko Ana Ivanović zarađuje nakon razvoda, te i kako su podelili zajednički stečenu imovinu.
Kako pišu mediji ona je baveći se tenisom zaradila 17 miliona dolara, od čega čak 11 miliona na turnirima širom sveta.Između ostalog posvetila se i porodičnom biznisu, uzgoju jabuka, a i ako nije više na tenisikim terenima, Ana i dalje zarađuje odlično, preko uspešnih saradnji u vidu reklama raznih brendova. Međutim, s jednim poznatim sportskim brendom sklopila je doživotni ugovor.
Prema pisanju stranih medija, Ana trenutno zarađuje oko 313 dolara po satu, što iznosi više od 7.500 dolara dnevno, odnosno oko 2,75 miliona godišnje. Navodno ima i doživotni ugovor sa sportskim brendom, prema kojem bi tokom godina mogla da zaradi više od 100 miliona evra.
To je takođe bio deo predbračnog ugovora i taj novac nije bio biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune. Jedino o čemu su vodili računa jeste da imovinu koju su stekli tokom zajednice ostave deci. Nekadašnji supružnici imaju tri sina na čija imena su raspodelili nekretnine koje su zajedničkim snagama stekli.
Ana Ivanović se oglasila zvaničnim saopštenjem zbog kog su se mnogi potresli, udarac za udarcem
Da je na zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Odlučili su i da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa sinovima.
- Ana i Švajni su u ostali u korektnim odnosima i nisu pravili dramu na društvenim mrežama. Rastali su se ljudski i civilizovano. Jasno je da je njihov razvod misterija, naročito zbog imovine koju poseduju. Zbog ljubavi koju osećaju prema deci odlučili su da ono što su stekli u braku ostave svojim sinovima. Advokati su napravili ugovore i sve je obezbeđeno na najvišem nivou - priča naš izvor iz Srbije, koji je dobro upućen u život nekadašnje teniserke.
Pročitajte još
