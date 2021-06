Karijera Ane Ivanović kreće u drugom smeru, evo čime će se baviti

Ana Ivanović - karijera u drugom planu

Iako profesionalna karijera Ane Ivanović nije bila dugog veka, slavna sportistkinja ostavila je dovoljno dubok trag da je prestižni svetski mediji i u budućnosti predstavljaju kao tenisku ikonu. Osvojila je jedan gren-slem, dva meseca držala prvo mesto na „WTA“ listi, a njeno ime nestalo je sa „najavnih špica“ velikih turnira kada je odlučila da se posveti porodici. Mnogi fanovi smatraju da je bilo prerano, što se može pročitati i u brojnim komentarima ispod snimaka na „Jutjubu“. Danas kad uzme reket u ruke, sparing partner joj je uglavnom suprug. Basti (ne)rado priznaje da je ona ta koja nosi pantalone na teniskom terenu.

‒ Dosta je napredovao u poslednje vreme, ima dobar forhend, ali ga i dalje ne puštam da me savlada. Tenis nam je zajednički hobi i uvek se ludo zabavljam kad igram protiv njega. Sanja da će me jednog dana pobediti, ali mislim da se to neće dogoditi – našalila se Ana. View this post on Instagram A post shared by BRAX (@braxfashion)



Ana Ivanović - Karijera kreće u drugom smeru

Nekadašnja srpska teniserka otkrila je nemačkim medijima šta bi jednog dana moglo da bude s njenim životom, kada sinovi Luka i Leon ne budu okupirali tako značajan deo njenog celokupnog vremena.

- Uživam u ulozi majke i nekim novim projektima na kojima radim, iako mi nedostaju takmičenja. Iskreno, ne vidim sebe kao trenera u budućnosti, jer to nije nešto što me inspiriše, ali eventualno bih mogla da budem korisna kao savetnik ili mentor. Inače, imam drugačije vizije - rekla je pomalo misteriozno Ana Ivanović.