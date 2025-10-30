Aleksandar Kostić je očeva kopija: Svi hvale vaspitanje Koletovog sina, otkrio nepoznate porodične detalje

Aleksandar Kostić ime je koje je u svetskim biznis krugovima već dobro poznato, ali javnost u njegovoj rodnoj Srbiji malo zna o nasledniku MK Group imperije. Njegovi roditelji Marijana Mateus i Miodrag Kostić poštovali su njegovu želju kao i njegovih sestara da iako su oboje javne ličnosti, njihova dečija kasnije tinejdžerska privatnost ostane samo njihova. Antonio Ahel/ATAImages

Svaki potez modne kreatorke izaziva ogromnu pažnju, a stavke koje se i danas prepliću po medijima jesu njena dva braka sa moćnim muškarcima, Miodragom Kostićem i Lotarom Mateusom.Sa kraljem šećera kako mnogi nazivaju njenog prvog supruga u brak je stupila sa samo 19 godina, ubrzo joj se desila i prva trudnoća i nije se dvoumila da li je za to pravo vreme.

Često je isticala kako je srećna što se već u dvadesetim ostvarila kao majka, međutim i nakon toliko godina porodica, tačnije deca Marijane Mateus i Miodraga Kostića ostala su van dometa javnosti, a samim tim i tema koja je prilično interesantna.

- Nikada ne pričam o svojoj deci. Oni ne žele da se eksponiraju i ja poštujem tu odluku - o svojim naslednicima Dajani, Aleksandru i Anđeli izjavila je jednom prilikom kreatorka koja je sa nekadašnjim suprugom ostala u prijateljskim odnosima i nakon kraha braka.

Budući da su svoje živote odlučili da vode daleko od znatiželjnih medija, veoma malo informacija o njima je poznato, te su prava poslastica za pripadnike sedme sile retke fotografije koje su dospela u javnost, a na kojima ih možemo videti na okupu. Gloria Martin Candir

Iako nisu u punom sastavu, na fotografijama nema tate Koleta, uspomena na kojoj kao veoma mladi Dajana, Andrej i Anđela poziraju u društvu svoje poznate majke, svedoči jednoj srećnoj porodici, a Marijanin osmeh otkriva da je njena lista prioreta oduvek bila jasna - deca, pa sve ostalo.

Deca Marijane Mateus i Miodraga Kostića danas su svoji ljudi, i te kako uspešni i ostvareni. Njihova starija ćerka Dajana završila je prestižnu školu "Le Rosej" u Švajcarskoj koju su pohađali članovi kraljevskih porodica i uglednih ličnosti. Tamo je upoznala dečka Damira Ahmetova sa kojim se preselila u London gde su oboje nastavili studije, ona je završila menadžment, a on finansije. Od 2016 godine u skladnom su braku, a njen izabranik inače je naslednik jednog od najmoćnijih Ukrajinaca, oligarha Rinata Ahmetova.

Sin Aleksandar Kostić uspešan je poslovni čovek kojem je otac dao puno poverenje u vođenju kompanija dok se o najmlađoj Anđeli najmanje zna. Ona je na svet došla 1997. godine na Floridi. Živi na relaciji Srbija, London i Amerika, gde je završila akademiju dramskih umetnosti. Marko Todorović/Miloš Nadaždin

Marijana je jednom prilikom rekla da je svoj modni brend osnovala upravo zbog ćerki, čak je i naziv „Andaj“ izveden od njihovih imena, jer kako je često isticala, deca su njeno najveće bogatstvo.

- Porodica mi je uvek bila na prvom mestu, tako je i danas. U prvom planu su moja deca i sve što se dešava kod njih. Velika je sreća gledati ih kako odrastaju i postaju neverovatni ljudi - rekla je i otkrila koliko su Dajana, Aleksandar i Anđela međusobno slični:

- Izuzetno se razlikuju, karakteri su im potpuno različiti. Oni su izuzetno dobra i vaspitana deca, time se najviše ponosim. Podržavaju me u svemu što radim, kažu mi ono što misle, veoma su direktni i korektni, i srećna sam što su takvi.

Sada je po prvi put na neki način Marijanin i Miodragov naslednik govorio javno o pokojnom ocu i odrastanju sa bakom iz Nikšića, te otkrio brojne detalje koje javnost nikako nije mogla da nasluti:

- Ja sam dete razvedenih roditelja i sa nepunih sedam godina sam počeo da živim sa svojim ocem sam, ceo život smo bili usmereni jedan na drugog, mislim bila je njegova majka, moja baka, Crnogorka iz Nikšića, e to je moje vaspitanje. Otac me nikada nije učio nečemu što nije pokazivao i sam na terenu, što se kaže. Rekao bih da na nekom svom primeru je pokazao najbolje vrednosti koje je i meni urezao. Bio je posvećen otac, ako bih mogao samo da kopiram to njegovo, mislim da će se sve završiti dobro - rekao je Aleksandar Kostić.





