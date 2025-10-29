Leontinina ćerka izrasla je u prelepu devojku proslavila rođendan

Leontina Vukomanović živiot je skrojila baš po svojoj meri - vredno radi na nekoliko poslovnih projekata a svaki slobodan trenutak provodi u najlepšem društvu, sa ćerkom Lucijom Pat koja je izrasla u prelepu devojku. Antonio Ahel/ATA Images

Lucija, sad već tinejdžerka, kruna je Leontinine ljubavi sa muzičarem Filipom Patom. Popularna kantautorka i poznati violinista venčali su se 2009, a razveli četiri godine kasnije.

Talenat za muziku Lucija je nasledila od roditelja. Često nastupa sa horom "Čarolija" pod dirigentskom palicom svoje majke, ali, iako voli da peva, sport je njena najveća ljubav.

Sinoć su se mama i ćerka pojavile na koncertu Jakova Jozinovića čiji je Lucija veliki fan, te je mama poželela da joj ispuni želju, te su zajedno uživale u večeri za pamćenje koje je priredio mladi muzičar iz regiona.

Lucija se, naime, pojavila u kratkoj braon bundici i uskim crnim pantalonama koje je savršeno uklopila uz čizme na malenu štiklu, koje priliči njenim godinama.

Po visini ćerka je već nadmašila Leontinu, a baš kao i njena majka ima zlatnu kosu i lepe crte lica. Svi prisutni primetili su da je ćerka Leontine Vukomanović i Filipa Pata majčina slika i prilika, a ona je osim lepote od majke nasledila i muzički talenat, te je u svakom smislu njena naslednica. Antonio Ahel/ATAImages

Leontinina ćerka bavi se odbojkom, pa je specijalnu rođendansku čestitku prethodne godine dobila od svoje akademije. Ako je verovati fotografiji na Instagramu, imala je i nezaboravnu žurku.





