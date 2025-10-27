Milomir Marić ima novi posao, evo gde uskoro počinje sa radom

Juče se niko nije nadao da će osvanuti vest da je Milomir Marić dao otkaz na Hepi televiziji, gde je radio poslednjih 18 godina. U toj medijskoj kući ostaće do kraja oktobra, a gde će ubuduće biti zaposlen odmah je počelo da se spekuliše i nagađa. Antonio Ahel/ATAImages

U izjavi koju je dao za portal Republika, potvrdio je da je završio saradnju sa Hepi televizijom. Istovremeno, otkrio je da će u njegovom novom timu biti glumica i voditeljka Katarina Korša, sa kojom je do sada sarađivao.

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će najverovatnije nastaviti sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj – poručio je u šali.

A sada se saznalo da Milomir Marić ima novi posao! Naime, pre samo nekoliko dana on je, kako prenose mediji, zajedno sa Katarinom Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Dokaz o ovim saznanjima objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre (APR), prenosi Informer.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Njegova koleginica, saradnica, voditeljka Katarina Korša kratko se oglasila za medije ističući da će se sve veoma brzo saznati:

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati, rekla je Katarina.

Antonio Ahel/ATAImages





