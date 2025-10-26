Milomir Marić dao otkaz! Posle 18 godina napustio Hepi televiziju

Milomir Marić dao je otkaz na Hepi televiziji, gde je radio poslednjih 18 godina.

U toj medijskoj kući ostaće do kraja oktobra, a gde će ubuduće biti zaposlen još uvek nije poznato. Antonio Ahel/ATAImages

U izjavi koju je dao za portal Republika, potvrdio je da je završio saradnju sa Hepi televizijom. Istovremeno, otkrio je da će u njegovom novom timu biti glumica i voditeljka Katarina Korša, sa kojom je do sada sarađivao.

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će najverovatnije nastaviti sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj – poručio je u šali.

Milomir Marić bio je zaposlen na televiziji Hepi od 2008. godine.

Autor je emisija "Ćirilica" i "Goli život", koje je godinama uređivao i vodio.






