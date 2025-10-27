Veliko slavlje u porodici Gudelj, Anastasija raznežila porukom: Mnogo te volim!

Porodica Gudelj danas ne proslavlja Svetu Petku, ali u njihovom domu je slavljenička atmosfera drugim povodom, najlepšim mogućim.Baš na današnji dan pre 23 godine na svet je stigla Vanja, Oliverina i Nebojšina najmlađa ćerka.

Anastasija Ražnatović i Vanja Gudelj su nerazdvojne, a pevačica je sad podelila niz zajedničkih fotorgafija i javno joj čestitala rođendan. Instagram

- Srećan rođendan mojoj prelepoj mlađoj sestri Vanji! Želim ti beskrajnu sreću, ljubav, zdravlje i uspeh u svemu što radiš! Neka ti ova godina donese nove avanture, smeh, samopouzdanje i sve divne stvari koje zaslužuješ! Mnogo te volim i jedva čekam da proslavimo zajedno - napisala je Anastasija Ražnatović.

Istog trenutka joj se slavljenica i zahvalila javno uz komentar: "Volim te do beskonačnosti, moja starija sestro".

Nije tajna da se pevačica sjajno slaže sa zaovom, te se gotovo nikad ne odvajaju, iako su mediji svojevremeno pisali da su u lošim odnosima. Tasa je i prethodne godine podelila snimak iz restorana gde je upriličena proslava, a tačno u ponoć pred Vanju su konobari izneli tortu, šampanjac i poklone.

Ona nije krila koliko je srećna, a možemo primetiti i pokoju suzu radosnicu u oku dok je zahvaljivala drugaricama na čestitkama.

Naime, dok su Vanja, njene drugarice i Anastasija slavile rođendan u jednom lokalu, u jednom momentu su za Gudeljevu sestru stigli torta sa balonima i veliki medved od crvenih ruža. Na balonima je pisalo: "Volimo te do beskonačnosti". Anastasija je dodala uz video: "Srećan rođendan, moja mlađa sestrice. Uvek budi srećna."

Nema sumnje da se u Sevilji sprema žurka povodom ovog bitnog dana, a dok se poslednje pripreme privode kraju, Gudeljevi uživaju u ovom danu uz tradicionalni porodični ručak.





