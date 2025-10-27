Sin jedinac Dejana Bodiroge ima 21 godinu, dva metra i nestvaran pogled o kom devojke pričaju po gradu, ovo je Nikola FOTO

Sin Dejana Bodiroge preslikani je otac, slažu se mnogi. Naime, da iver ne pada daleko od klade, kao što kaže narodna izreka, dokaz je i Nikola Bodiroga, koji je slika i prilika proslavljenog oca iz mlađih dana. Od njega je nasledio i sportski gen, a ako se ima u vidu da mu je tata jedan od najboljih košarkaša svih vremena, suvišno je pitati u kom pravcu su okrenuta njegova interesovanja. Antonio Ahel / ATA Images

Sin jedinac Dejana Bodiroge i Ivane Medić rođen je 2004. godine. U to vreme Dejan je bio kapiten košarkaške reprezentacije, a radosne vesti dočekao je u Španiji. Nikolino rođenje proslavljeno je u porodičnoj kući u Kleku, gde su roditelji Dejana Bodiroge, otac Vaso i majka Milica, kao i brat Željko, širom otvorili vrata znanim i neznanim, sa kojima su nazdravljali.

‒ Navikli smo mi u našem dvorištu da pravimo velika slavlja posle Dejanovih zlatnih medalja sa najvećih svetskih takmičenja, ali ovo je trenutak koji se nikada ne zaboravlja. Ovo je naša najveća medalja ‒ govorio je ponosni deda.

O Nikoli Bodirogi, kao nesvakidašnjem košarkaškom talentu, mediji su pisali još 2014. najavljujući da stiže „novi Bodiroga“. U međuvremenu, „Bodiroga junior“ izrastao je više od dva metra, a pre dve godine je maturirao u jednoj beogradskoj gimnaziji. Košarkom se uspešno bavio u mlađim selekcijama Partizana, a u kom pravcu će dalje ići njegova sportska karijera ostaje da vidimo.

Složićete se da je sin Dejana Bodiroge izrastao u pravog dasu, zar ne?






