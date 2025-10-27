Sin Dejana Bodiroge preslikani je otac, slažu se mnogi. Naime, da iver ne pada daleko od klade, kao što kaže narodna izreka, dokaz je i Nikola Bodiroga, koji je slika i prilika proslavljenog oca iz mlađih dana. Od njega je nasledio i sportski gen, a ako se ima u vidu da mu je tata jedan od najboljih košarkaša svih vremena, suvišno je pitati u kom pravcu su okrenuta njegova interesovanja.
Sin jedinac Dejana Bodiroge i Ivane Medić rođen je 2004. godine. U to vreme Dejan je bio kapiten košarkaške reprezentacije, a radosne vesti dočekao je u Španiji. Nikolino rođenje proslavljeno je u porodičnoj kući u Kleku, gde su roditelji Dejana Bodiroge, otac Vaso i majka Milica, kao i brat Željko, širom otvorili vrata znanim i neznanim, sa kojima su nazdravljali.
Pročitajte Žena Dejana Bodiroge konačno u javnosti, da li verujete da sada ovako izgleda FOTO
‒ Navikli smo mi u našem dvorištu da pravimo velika slavlja posle Dejanovih zlatnih medalja sa najvećih svetskih takmičenja, ali ovo je trenutak koji se nikada ne zaboravlja. Ovo je naša najveća medalja ‒ govorio je ponosni deda.
O Nikoli Bodirogi, kao nesvakidašnjem košarkaškom talentu, mediji su pisali još 2014. najavljujući da stiže „novi Bodiroga“. U međuvremenu, „Bodiroga junior“ izrastao je više od dva metra, a pre dve godine je maturirao u jednoj beogradskoj gimnaziji. Košarkom se uspešno bavio u mlađim selekcijama Partizana, a u kom pravcu će dalje ići njegova sportska karijera ostaje da vidimo.
Složićete se da je sin Dejana Bodiroge izrastao u pravog dasu, zar ne?
Slične Vesti
Nikola je preslikani otac! Sin Dejana Bodiroge ima preko dva metra, pogledajte u kakvog je frajera izrastao FOTO
Sin Dejana Bodiroge preslikani otac
07/07/2023Saznajte više
Pročitajte još
Sin jedinac Dejana Bodiroge ima 21 godinu, dva metra i nestvaran pogled o kom devojke pričaju po gradu, ovo je Nikola FOTO
Sin Dejana Bodiroge je preslikani otac, Nikola je samo takav zavodnik
27/10/2025Saznajte više
Tihomir Stanić oduševio: Neću igrati šah u parku sa penzionerima! Ne idem nikuda, samo menjam scenu
Tihomir Stanić ide u penziju ali se ne povlači sa scene
27/10/2025Saznajte više
Stiže na godišnjicu Sašine smrti, Suzana dala zeleno svetlo: Istina je!
Grand produkcija snima film o Saši Popoviću
27/10/2025Saznajte više
Da li ste znali da je ova univerzitetska profesorka mama Nevene Božović?
Majka Nevene Božović je univerzitetski profesor, uspela je da uskladi porodicu i poslovne ambicije, pevačica iskreno pričala o odrastanju
27/10/2025Saznajte više
Umrla majka Jasne Šekarić, bolne ćerkine reči osvanule na mrežama
27/10/2025Saznajte više
Dragana Mirković presrećna: Razmaziću Kseniju maksimalno, volela bih da me zove kao što sam i ja moju baku
Dragana Mirković o unuci Kseniji prvi put za medije
27/10/2025Saznajte više
Komentari (0)