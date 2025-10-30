Milomir Marić se posle 18 godina odjavio sa Hepija, jednu rečenicu čuvao za kraj jutarnjeg programa

Milomir Marić pre nekoliko dana dao je otkaz na Hepi televiziji, gde je radio poslednjih 18 godina. Otkaz je dala i Katarina Korša, koja je sa njih sarađivala duže vreme.

Odmah je počelo da se nagađa i gde će ubuduće biti zaposlen. Antonio Ahel/ATAImages

U izjavi koju je dao za portal Republika, Milomir Marić potvrdio je da je završio saradnju sa Hepi televizojom. Istovremenom, otkrio je da će u njegovom novom timu biti i Katarina.

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će najverovatnije nastaviti sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj – poručio je u šali.

Nedugo zatim stigla je vest da je, zajedno sa koleginicom, osnovao produkcijsku kuću “Ćirilica”, čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Milomir Marić danas je poslednji put vodio Jutarnji program Hepi televizije. Od publike, koja je uz njegovu emisiju dugi niz godina započinjala dan, oprostio se rečima:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.





