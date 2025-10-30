Milomir Marić pre nekoliko dana dao je otkaz na Hepi televiziji, gde je radio poslednjih 18 godina. Otkaz je dala i Katarina Korša, koja je sa njih sarađivala duže vreme.
Odmah je počelo da se nagađa i gde će ubuduće biti zaposlen.
U izjavi koju je dao za portal Republika, Milomir Marić potvrdio je da je završio saradnju sa Hepi televizojom. Istovremenom, otkrio je da će u njegovom novom timu biti i Katarina.
- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će najverovatnije nastaviti sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj – poručio je u šali.
Pročitajte Drama u studiju, voditeljka Hepi televizije onesvetila se pred kamerama (VIDEO)
Nedugo zatim stigla je vest da je, zajedno sa koleginicom, osnovao produkcijsku kuću “Ćirilica”, čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.
Milomir Marić danas je poslednji put vodio Jutarnji program Hepi televizije. Od publike, koja je uz njegovu emisiju dugi niz godina započinjala dan, oprostio se rečima:
- Vidimo se u nekom drugom filmu.
Slične Vesti
Milomir Marić dao otkaz! Posle 18 godina napustio Hepi televiziju
Milomir Marić dao otkaz na Hepi televiziji
26/10/2025Saznajte više
Pročitajte još
Milomir Marić se posle 18 godina odjavio sa Hepija, jednu rečenicu čuvao za kraj jutarnjeg programa
Milomir Marić se posle 18 godina odjavio sa Hepija
30/10/2025Saznajte više
Ni nalik Milanu: Rada Manojlović ima novog dečka, srećnija je nego ikad
Rada Manojlović ima novog dečka
30/10/2025Saznajte više
Sad je i zvanično: Hju Džekmen potvrdio vezu sa koleginicom, zbog nje je okončao brak koji je trajao 27 godina
Hju Džekmen potvrdio vezu sa koleginicom
30/10/2025Saznajte više
Drama u studiju, voditeljka Hepi televizije onesvetila se pred kamerama (VIDEO)
Voditeljka Hepi televizije se onesvestila u programu
29/10/2025Saznajte više
Lepše ne može: Sve je spremno za prvi rođendan sina Petra Graša
Sin Petra Graša uskoro slavi prvi rođendan
29/10/2025Saznajte više
Otac muzička zvezda, sin magistar: Enis Muslimović danas je stao uz Halida, povod je poseban
Sin Halida Muslimovića je fakultetski obrazovan i upešan
29/10/2025Saznajte više
Komentari (0)