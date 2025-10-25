Bane Mojićević iskreno: Mesecima sam se opijao, presekao sam kad sam završio u bolnici u Čačku

Bane Mojićević uveliko se priprema za solistički koncert, koji je zakazaoi za 29. novembar u MTS dvorani. To će, ujedno, biti proslava dve decenije duge karijere, a toliko vremena je prošlo i od njegovog trijumfa u prvoj sezoni muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”.

- Imao sam 17 godina kad sam se prijavio. Želeo sam da se oprobam, jer su mi mnogi rekli da lepo pevam. Vatreno krštenje bilo je u Čačku, pred pokojnim Saletom Popovićem. Tada su me zapazili, a sve ostalo je istorija – prisetio se Bane u intervjuu za Scandal, dodajući da je takmičenje tada izgledalo drugačije nego danas. Nije bilo žirija, već se pobednik birao na osnovu glasova publike.

Prva postavka “Zvezda Granda” uživala je ogromnu popularnost. Dugo su zajedno nastupali širom Evrope i sveta, a koliko ih publika volela najbolje govori to što se dešavalo da imaju i po dva koncerta dnveno u različitim gradovima.

Bane Mojićević, koga su u to vreme sve majke priželjkivale za zeta, venčao se sa Milicom, koju je upoznao na jednom seminaru iz psihologije. Dobili sina Radoša i ćerku Mašu, ali brak nije potrajao. Milan Maricic/ATAImages

Posle nekoliko pokušaja mirenja, zvanično su se razveli 2020. godina. On je, ne krije, posle toga, upao u turbulentan životni period.

- Bilo mi je teško, patio sam posle razvoda. U tom periodu sam se odao alkoholu, mnogo sam pio. Na dnevnom nivou bile su to ozbiljne količine alkohola, sigurno više od pola flaše rakije.

Dotadašnji dečko za primer, koji je iz kuće izašao sa dva kofera, suočio se sa brojnim izazovima.

- U trenucima kad ostaneš sam sa sobom i svojim mislima, stigne te hiljadu pitanja – kako dalje, kako ću sam, šta će biti sa decom. Skoro da mi je trebalo uputstvo za upotrebu života. Mislio sam da ću uz alkohol olakšati sebi, izbaciti najteže emocije – priznao je. Antonio Anhel / Ata images

Pet meseci je tako živeo, a onda mu je pozlilo na proslavi 18. rođendana rođaka iz Čačka.

ć U jednom trenutku krenula je tahikardija, mislio sam da će mi srce iskočiti iz grudi. Na kraju sam završio na internom odeljenju bolnice u Čačku. Kada mi je ujutru lekarka, koleginica moje mame, dala spisak lekova koje treba da pijem shvatio sam da je vreme da okrenem novi list.

- Tada sam presekao, rekao sam sebi –nema više pića. To je bio trenutak kada sam odlučio ne želim da mi bude loše, ne želim da živi tako. Potražio sam pomoć psihoterapeuta i započeo proces lečenja. U principu, taj preobražaj traje ceo život. I dan danas idem na terapiju, uz bezbroj drugih stvari na kojima radim. Promenio sam mnogo dilema, strahova, uverenja.





