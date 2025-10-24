Pozdrav, moj prijatelju, čekaj nas na boljem mestu: Oglasio se Mladen Mijatović, tuga je velika

Danas je stigla vest da je Velizar Đerić, bivši ministar sporta i dugogodišnji sportski radnik, preminuo u 73. godini. Tim povodom oglasio se Mladen Mijatović, koji je javno uputio reči najdubljeg saučešća.

- Pozdrav, moj prijatelju. Nije poslednji. Hvala ti za divno druženje, podršku, odanost. Čekaj nas, dobri čoveče, na boljem mestu – navodi se u objavi Mladena Mijatovića. Instagram screenshot/mmijatovic_official

Velizar Đerić bio je ministar sporta u Vladi Savezne Republike Jugoslavije, a ostaće upamćeno da je bio i veliki prijatelj sa Fidelom Kastrom.

Inače, novinar Mladen Mijatović, nedavno se ponovo vratio pred kamere TV Pink, nakon što je dve godine proveo u diplomatiji. Tačnije, imenovan je za prvog savetnika i konzula pri ambasadi Srbije u Tel Avivu.

Početkom godine, stigla je vest da je Mladen Mijatović napustio Izrael. Diplomatsku misiju nastavio je u Persijskom zalivu, odnosno u Bahreinu, gde je imao istu poziciju kao i u Tel Avivu. Pojedini mediji preneli su da je po povratku u Srbiju započeo vezu sa jednom koleginicom, što on nije ni potvrdio ni demantovao. Prethodno je nekoliko godina uživao u ljubavi sa Deom Đurđević, ali su iznenada raskinuli krajem 2024. godine.





