Danas je stigla vest da je Velizar Đerić, bivši ministar sporta i dugogodišnji sportski radnik, preminuo u 73. godini. Tim povodom oglasio se Mladen Mijatović, koji je javno uputio reči najdubljeg saučešća.
- Pozdrav, moj prijatelju. Nije poslednji. Hvala ti za divno druženje, podršku, odanost. Čekaj nas, dobri čoveče, na boljem mestu – navodi se u objavi Mladena Mijatovića.
Velizar Đerić bio je ministar sporta u Vladi Savezne Republike Jugoslavije, a ostaće upamćeno da je bio i veliki prijatelj sa Fidelom Kastrom.
Inače, novinar Mladen Mijatović, nedavno se ponovo vratio pred kamere TV Pink, nakon što je dve godine proveo u diplomatiji. Tačnije, imenovan je za prvog savetnika i konzula pri ambasadi Srbije u Tel Avivu.
Pročitajte Ena Popov u suzama - To je bila omiljena pesma mog pokojnog tate, nikada je niko nije ovako otpevao VIDEO
Početkom godine, stigla je vest da je Mladen Mijatović napustio Izrael. Diplomatsku misiju nastavio je u Persijskom zalivu, odnosno u Bahreinu, gde je imao istu poziciju kao i u Tel Avivu. Pojedini mediji preneli su da je po povratku u Srbiju započeo vezu sa jednom koleginicom, što on nije ni potvrdio ni demantovao. Prethodno je nekoliko godina uživao u ljubavi sa Deom Đurđević, ali su iznenada raskinuli krajem 2024. godine.
Pročitajte još
Pozdrav, moj prijatelju, čekaj nas na boljem mestu: Oglasio se Mladen Mijatović, tuga je velika
Mladen Mijatović uputio reči najdubljeg saučešća
24/10/2025Saznajte više
Slatke muke: Danijela i Jevrem se preselili, ovo je novi dom tročlane porodice
Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić sele se u veći dom
24/10/2025Saznajte više
Danilo Ikodinović nije došao na Natašinu promociju, ovo je razlog
Danilo Ikodinović nije došao na Natašinu promociju
24/10/2025Saznajte više
Hvala ti, Marina: Kraj jednog poglavlja!
Marina Maljković nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije
24/10/2025Saznajte više
Kim Kardašijan otkrila da ima aneurizmu mozga
Kim Kardašijan otkrila da ima aneurizmu mozga
24/10/2025Saznajte više
Ena Popov u suzama: To je bila omiljena pesma mog pokojnog tate, nikada je niko nije ovako otpevao VIDEO
Ena Popov u suzama u emisiji
24/10/2025Saznajte više
Komentari (0)