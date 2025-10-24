Posle više od decenije na čelu ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Marina Maljković završila je svoje poglavlje na mestu selektorke.
Tokom 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017. godine, predvodila je nacionalni tim tri puta na Olimpijskim igrama, dva puta na Svetskim i šest puta na Evropskim prvenstvima.
Pročitajte Ko je treća snaja Đokovića? Misteriozna Brazilka ovakav odnos ima sa Srđanom i Dijanom
Pod njenim vođstvom, Srbija je osvojila dva evropska zlata (2015. i 2021), olimpijsku bronzu (2016), dva peta mesta (Evrobasket 2023. i Olimpijske igre 2024), jedno šesto mesto (Svetsko prvenstvo 2022) i trinaesto mesto na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu 2025. godine.
Košarkaški savez Srbije podsetio je na sve uspehe koje je Marina Maljković ostvarila u prethodnoj deceniji, pa najavio nove sportske podvige.
-Srpske košarkašice u novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine ulaze sa novom selektorkom, a prvi mečevi očekuju ih u novembarskom prozoru protiv Islanda i Portugalije.
- Hvala, Marina na svemu.
Pročitajte još
Hvala ti, Marina: Kraj jednog poglavlja!
Marina Maljković nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije
24/10/2025Saznajte više
Kim Kardašijan otkrila da ima aneurizmu mozga
Kim Kardašijan otkrila da ima aneurizmu mozga
24/10/2025Saznajte više
Ena Popov u suzama: To je bila omiljena pesma mog pokojnog tate, nikada je niko nije ovako otpevao VIDEO
Ena Popov u suzama u emisiji
24/10/2025Saznajte više
Otkazani svi nastupi Amadeus benda: Nakon što je Džaja hitno primljen u Urgentni, oglasio se bend zvaničnim saopštenjem
Džaja hitno primljen u Urgentni, naglo mu pozlilo
24/10/2025Saznajte više
Umro Srđan Bošković, glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda
Umro Srđan Bošković u Beogradu u 63. godini života
24/10/2025Saznajte više
Tužna sudbina Bobine Marije... Umrla je u 57. godini na ulici, baš kao njena majka, tih dana bila je srećnija nego ikada
Rialda Kadrić, zvezda kultnih “Ludih godina”, najgledanijeg domaćeg filmskog serijala svih vremena, napustila nas je 25. janura 2021. godine
24/10/2025Saznajte više
Komentari (0)