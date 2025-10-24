Hvala ti, Marina: Kraj jednog poglavlja!

Posle više od decenije na čelu ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Marina Maljković završila je svoje poglavlje na mestu selektorke.

Tokom 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017. godine, predvodila je nacionalni tim tri puta na Olimpijskim igrama, dva puta na Svetskim i šest puta na Evropskim prvenstvima.

Pod njenim vođstvom, Srbija je osvojila dva evropska zlata (2015. i 2021), olimpijsku bronzu (2016), dva peta mesta (Evrobasket 2023. i Olimpijske igre 2024), jedno šesto mesto (Svetsko prvenstvo 2022) i trinaesto mesto na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu 2025. godine.

Košarkaški savez Srbije podsetio je na sve uspehe koje je Marina Maljković ostvarila u prethodnoj deceniji, pa najavio nove sportske podvige.

-Srpske košarkašice u novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine ulaze sa novom selektorkom, a prvi mečevi očekuju ih u novembarskom prozoru protiv Islanda i Portugalije.

- Hvala, Marina na svemu.





