Pesnik Marko Milošević poslednjih godina miljenik je domaće javnosti. Iako je u 21. veku izuzetno teško postati i opstati kao umetnik, pre svega kao pesnik, Marku je to pošlo za rukom.

Njegova iskrenost, toplina, prave vrednosti i ljubav koju nesebično daje zauvek su mu kupile ulaznicu do srca svih nas. Glumci ga obožavaju, sa uživanjem recituju njegove stihove, a prvi među njima, koji mu je i pružio neizmernu podršku, jeste Miki Damjanović.

Muze su bile nesebične kada su dar za poeziju Marku Miloševiću dodelile. Rođen je 7. oktobra 1981. godine u Jagodini, od oca Miladina, mašin-bravara i majke Milanke, ekonomiste. Još od detinjstva učestvovao je na svim priredbama gde je recitovao, pevao i glumio.

Ljubav prema pisanju, kao i šarm, stav i lepotu, nasledio je od oca, koga je nažalost izgubio još kao dete. printscreen youtube Dok anđeli spavaju

Pesnik Marko Milošević rođen je pod srećnom zvezdom

Sa 19 godina Marko je došao u Beograd i, kako on voli da kaže, sa sobom je poneo „dušu”. Smatra sebe čovekom u pravom smislu reči, sve ostalo nebitno je. Još kao mali rekao je da će se za njega za života znati.

- Još kao mali sam doneo odluku da će se znati za mene. Možda će to nekome delovati egocentrično, ali nije, znao sam, intuicija, šta li je, ali sam znao. Kažu da se hrabar samo sebe boji.

Ja sam se plašio svega i svačega, sada se više ničega ne plašim, osim sebe. I imam želju da iza mene sve ovo ostane i niko me u tome neće sprečiti - iskreno je rekao pesnik Marko Milošević u emisiji „Dok anđeli spavaju”.

Marko Milošević ponosni je otac ćerke Petre i sina Nikole. Svoje toplo porodično gnezdo svio je u našem glavnom gradu i to zahvaljujući svojoj najvećoj životnoj ljubavi i zvezdi vodilji, supruzi Ivani. printscreen youtube Dok anđeli spavaju

Malo je poznato da je sina Nikolu Marko dobio sa prvom suprugom Anom Glavinom, koja je Hrvatica, i sa kojom je tačku na brak stavio 2014, kada je Nikola imao samo dve godine.

printscreen youtube Dok anđeli spavaju

Posle razvoda Nikola je život nastavio u Zagrebu sa majkom, a Marko je svoju sreću pronašao pored Ivane, koja je farmaceut. Iz ogromne ljubavi rodila se Petra, koja je u njihov dom unela samo sreću i spokoj. printscreen youtube Dok anđeli spavaju

Marko Milošević objavio je tri zbirke pesama i organizovao je na desetine večeri poezije. Snimio je 2021. godine prvi film poezije „Pobeda sebe”.





