Kim Kardašijan otkrila da ima aneurizmu mozga

Američka medijska zvezda Kim Kardašijan objavila je da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga. Američki mediji od sinoć bruje na ovu temu, dok se fanovi pitaju da li je život njihove Instagram zvezde ugrožen.
Kardašijan je otkrila svoju dijagnozu tokom najave sedme sezone rijaliti emisije „The Kardashians“, koja se premijerno prikazuje na Hulu platformi, navodi se u izveštajima. Nije poznato da li je Kardašijan imala simptome ovog stanja, poput jakih glavobolja, mučnine, ukočenog vrata ili zamućenog vida, pišu mediji.
Rojters navodi da zasad nije mogao pouzdano da potvrdi te navode. Agenti Kim Kardašijan, kao ni njeni PR predstavnici i advokat, nisu bili dostupni za komentar.
