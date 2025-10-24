Otkazani svi nastupi Amadeus benda: Nakon što je Džaja hitno primljen u Urgentni, oglasio se bend zvaničnim saopštenjem

Pevač Amadeus benda, Bojan Tasić Džaja, kako su mediji preneli 18. oktobra, hitno je primljen u Urgentni centar nakon što mu je iznenada pozlilo. Tim iz beogradskog restorana u kom je to veče trebalo da nastupa Amadeus bend, oglasio se tada na Instagramu.
Pročitajte Prevrnuo se kombi Amadeus benda, svi članovi bili unutra, prve slike na mesta nesreće
- Nažalost zbog zdravstvenih razloga Amadeus bend nije mogao da nastupa večeras. Ali adekvatna zamena će biti zadužena za večerašnju atmosferu - poručili su oni tom prilikom.
Pevač izgleda i dalje nije ozdravio, pa je na oficijalnom profilu Amadeus benda saopšteno da se otkazuju svi predstojeći nastupi u Sloveniji.
- Zbog zdravstvenih problema nastupi u Sloveniji su otkazani - piše u saopštenju Amadeus benda.
Nakon vesti da je hospitalizovan, Džaja se oglasio za Telegraf i otkrio šta se zapravo dogodilo, kao i kako se oseća.
- Nisam baš najbolje, ležim kod kuće. Imao sam bol u stomaku i tako sam završio u Hitnoj. Dobio sam terapiju i infuziju, ali nisam još skroz dobro. Nadam se da će biti bolje. Nisam imao mučninu, samo neopisiv bol u stomaku. Trebalo je da večeras da radim u beogradskom restoranu, ali smo morali da otkažemo jer nisam mogao da stojim na nogama. Lekari su isključili mogućnost da je žuč ili kamen u bubregu, mislim da je gastritis u pitanju, pa sam dobio terapiju vezano za to. Pod terapijom sam i na redukovanoj ishrani - rekao je Džaja tada.
