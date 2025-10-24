U Beogradu je posle teške bolesti u 63. godini preminuo glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda i voditelj informativnih emisija Trećeg kanala Srđan Bošković, piše RTS.

Srđan Bošković je završio Fakultet dramskih umetnosti – smer produkcija.

Na Radio-televiziju Srbije dolazi 1984. godine kao novinar-saradnik u Informativnom programu Radija 202 i Prvog programa Radio Beograda i voditelj informativnih emisija. Od 1989. bio je voditelj informativnih emisija Trećeg kanala RTS-a, a potom i producent spoljnopolitičke redakcije Informativnog programa Televizije Beograd.

Od 2001. bio je novinar – urednik u privrednoj redakciji informativnog programa Ju info kanala. Potom prelazi u Privrednu komoru Srbije, gde je obavljao više značajnih funkcija. Na mestu glavnog i odgovornog urednika Prvog programa Radio Beograda proveo je osam godina.

Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, vedrom duhu, i ljudskoj toplini. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.





