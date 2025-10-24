Muzičar i sjajni gitarista Dragiša Vasilić Gile iznenada je preminuo u Beogradu. Od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić. Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja. Nikola Rokvić i Dragiša Vasilić Gile godinama su zajedno nastupali i delili scenu. Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:
“S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo...”
Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog i iznenadnog odlaska.
Sahrana preminulog muzičara biće u subotu na groblju Zbeg u Beogradu.
– Umro je naš kolega drug, prijatelj Dragiša Vasilić Gile. Sahrana će se obaviti na groblju Zbeg u subotu. Opelo počinje u 11:30 časova - napisao je njegov kolega Dragan na Instagramu.
Pročitajte još
Tužna sudbina Bobine Marije... Preminula je u 57. godini na ulici, baš kao njena majka, tih dana bila je srećnija nego ikada
Rialda Kadrić, zvezda kultnih “Ludih godina”, najgledanijeg domaćeg filmskog serijala svih vremena, napustila nas je 25. janura 2021. godine
24/10/2025Saznajte više
Preminuo muzičar, Nikola Rokvić slomljen od tuge: Dobri moj, hvala za svaku notu i drugarstvo
Preminuo poznati muzičar
24/10/2025Saznajte više
Anđelki je danas rođendan, ali juče je bio posebno važan dan: Moj čuvar, najbolji čovek na svetu
Otac Anđelke Stević Žugić njen je heroj
23/10/2025Saznajte više
Ko je treća snaja Đokovića? Misteriozna Brazilka ovakav odnos ima sa Srđanom i Dijanom
Letisija Tesari je verenica Marka Đokovića
23/10/2025Saznajte više
Ksenija Bijelić stigla u Ebenfurt, baka Dragana joj priredila pravu bajku FOTO
Ksenija Bijelić stigla u porodični dvorac Ebenfurt
23/10/2025Saznajte više
Veljko i Bogdana Ražnatović sa sinovima se sele iz Titela, evo gde će biti njihova nova adresa
Veljko i Bogdana Ražnatović sa sinovima se sele iz Titela
23/10/2025Saznajte više
Komentari (0)