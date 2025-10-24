Preminuo muzičar, Nikola Rokvić slomljen od tuge: Dobri moj, hvala za svaku notu i drugarstvo

Muzičar i sjajni gitarista Dragiša Vasilić Gile iznenada je preminuo u Beogradu. Od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić. Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja. Nikola Rokvić i Dragiša Vasilić Gile godinama su zajedno nastupali i delili scenu. Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:

"S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo..."

Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog i iznenadnog odlaska.

Sahrana preminulog muzičara biće u subotu na groblju Zbeg u Beogradu.

– Umro je naš kolega drug, prijatelj Dragiša Vasilić Gile. Sahrana će se obaviti na groblju Zbeg u subotu. Opelo počinje u 11:30 časova - napisao je njegov kolega Dragan na Instagramu.






