Anđelki je danas rođendan, ali juče je bio posebno važan dan: Moj čuvar, najbolji čovek na svetu

Otac Anđelke Stević Žugić njen je heroj

Anđelka Stević Žugić danas slavi rođendan!

Glumica puni četrdeset i jednu godinu, a čini se da je daleko iza nje turbulentan period. Rođenje ćerke Čarne, poslovni uspesi i uloga sina Jakše događaji su koji su joj okrenuli život u lepšem smeru, a pre svega toga ljubav sa suprugom Markom.

Svi se sećamo prošlogodišnjeg jubilarnog divnog dana koji je Anđelka nekoliko dana ranije najavljivala na genijalan način najavljuje svoj divan dan. Prošetala je Beogradom sa velikim plakatom na kome je pisalo "Pusti teške priče". Zatim je objavila snimak na kome ispraća tridesete, a gotovo da niko nije ostao imun na njen blistavi izgled i izuzetnu liniju.

Čestitali su joj i ove godine kao i svake prethodne, brojni fanovi, koleginice, prijateljice, među njima i Marija Kilibarda koja je ove godine bila prva, tačno u ponoć. Lepa voditeljka u Insta storiju je objavila fotografiju na kojoj vidimo glumicu u veselom raspoloženju, a zatim je napisala drugarici emotivnu čestitku punu ljubavi.

- Ne pamtim kada sam poslednji put bila budna do ponoći. Ovu sam želela da dočekam, da bih ti što pre rekla sledeće: Radost i ljubav stalno seješ, želim ti da samo radost i ljubav ženješ. Ništa manje. Volim te zbog toliko toga, a imam utisak da se tek zagrevam. E tako. Srećan rođendan, Bu moja, napisala je Marija Kilibarda.

Međutim, podatak koji do sada nismo znali je da je za nju veoma važan i bitan dan i datum, 22.oktobar, dan kada je rođen otac Anđelke Stević Žugić. Glumica je objavila fotografiju sa tatom i otkrila da je on njen anđeo čuvar.

- Juče je mom čuvaru bio rođendan. Najboljem čoveku koga znam. Sebi danas za svoj rođendan želim da budem roditelj kakav si ti meni - napisala je u nizu zajedničkih fotografija koje je objavila jutros na Instagramu.

Što se tiče njene biografije, Anđelka je rođena u Požarevcu 23. oktobra 1984. godine. Glumu je diplomirala na Akademiji dramskih umetnosti u Novom Sadu. Igra u Ateljeu 212 i Srpskom narodnom pozorištu.

Popularnost je stekla u televizijskoj seriji "Žene sa Dedinja" (2011-2015). Bila je voditeljka emisije "48 sati svadba", kao i emisije "Noćni TV projekat".

Takođe, njen privatni život nije ostao iza kulisa, pa smo bili svedoci razvoda braka sa Dariom Prpićem, koji se završio na miran način. Nova ljubav zakucala je na glumičina vrata, te smo imali prilike da na javnom događaju vidimo i novog partnera Marka Žugića sa kojim je u maju pre dve godine dobila preslatku ćerku Čarnu.





