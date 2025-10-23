Proslava jubileja magazina "Lepota & Zdravlje“ okupila ličnosti koje oblikuju savremenu scenu

U elegantnom ambijentu restorana Prime, u okviru hotela Crowne Plaza Belgrade, održana je večera koja je simbolično spojila prošlost, sadašnjost i viziju budućnosti – jubilarna proslava 25 godina magazina Lepota & Zdravlje powered by Ile de France. U centru pažnje bile su 25 žena sa naslovnica, ali i mnoštvo istaknutih ličnosti iz sveta umetnosti, medija, zabave i kulture, koje su svojim delima i uticajem gradile priču magazina. Među njima su bile Tijana Bogićević, Lena Kovačević, Aleksandra Jeftanović, Sara Jovanović, Bojana Barović (lice sa prve naslovnice Lepote & Zdravlje), Nataša Ninković, Nina Janković, Zoe Kida, Jelena Ivanović, Nađa Pandurević, Tijana Žunić i mnoge druge sjajne žene.

Ali ovo veče nije bila rezervisano samo za njih – bile su prisutne i druge zvezde koje su svojim doprinosom i javnim delovanjem obogatile kulturni i medijski pejzaž. Među njima su Tamara Krcunović, Miloš Petrović Trojpec, Jelisaveta Orašanin, Tijana Pečenčić, Anđela Jovanović, Ivana Dudić, Ana Đurić Konstrakta, Zoran Kesić, Ana Štajdohar, Nikola Demonja, Danijela i Stefan Buzurović, Miloš Nadaždin, Nevena Madžarević i brojni drugi. Njihova prisutnost dodatno je potvrdila da ovaj jubilej nije samo slavlje magazina, već susret ljudi koji su svojim radom uticali na kulturni impuls naše zajednice.

Veče je dobilo svoj muzički pečat kroz performanse: Tijana Bogićević svojim emotivnim akustičnim nastupom dopunila je atmosferu, a Boris Režak na klaviru pružio je trenutke za pamćenje. Njihova muzika bila je idealan most između vizuelnog, estetskog i emotivnog, ostavljajući trag u sećanju prisutnih.

Ovaj događaj nije bio samo gala večera – bio je simbol zahvalnosti, potvrda vrednosti i omaž ženama i ljudima koji su pisali stranice Lepote & Zdravlja. Bio je to trenutak susreta i glasova uz poruke: da zajedništvo, autentičnost i inspiracija ostaju temelj onoga što nazivamo lepota i zdravlje.

Lepota & Zdravlje jubilarna večera powered by Ile de France okupila renomirane ličnosti čiji glasovi oblikuju kulturu i zajednicu

