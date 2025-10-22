Završio težak fakultet, snašao se u glumi, a suprugu upoznao u kraju: Ko je zgodni Nikola koji je u kadru sa Radom Radenović?

Nikola Glišić zajedno sa Radom Radenović dobio je angžman na TV B92, gde vode večernji šou “Studio 7”.

Njegovo pojavljivanje na malim ekranima kod pojedinih je probudilo pitanje “odakle mi je poznat”. Na pitanje, da li mu smeta što, iako dosta radi, ima i onih koji ne znaju kako se zove već ga opisuju rečima “onaj lepi glumac iz filma “Pored mene”, Nikola je u jednom intervjuu za HELLO! rekao:

- A, što da mi smeta? (smeh) Hvala na lepim rečima, i hvala ako je tako. Danas je, pored svih informacija kojima smo “bombardovani”, svojevrstan podvig zapamtiti nečije ime, pa ni meni to često ne polazi od ruke. Lepo je ako ostaviš utisak na nekoga na osnovu onoga što si uradio i drago mi je ako me pamte makar po jednoj ulozi.

Nikola Glišić publici se predstavio pre deset godina, u filmu “Pored mene”, a kasnije je imao zapažene uloge u serijama “Sinđelići”, “Ubice mog oca”, “Jutro će promeniti sve”, “Kljun”, "Poziv"...

Ipak, gluma mu nije primarno zanimanje.

Na prijemni ispit izašao je jednom 2007. godine, kada je završio srednju školu, a uporedo je spremao prijemn za turizmologiju.

- To sam na kraju i upisao. Na FDU nisam prošao ni u uži izbor i više nisam imao želju ni da pokušam. Shvatio sam da ne moram da imam diplomu da bih se bavio glumom, mada ona svakako daje veće mogućnosti. Sa turizmologijom nemam dodirnih tačaka, iako sam diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu. Platu, za sada, primam kao radio voditelj – otkrio je. Nemanja Mišković

Nikola Glišić ima suprugu Bojanu, sina Vukašina i ćerku Milicu.

S ponosom kaže da je lokal patriota.

- Na Novom Beogradu sam išao u jaslice, vrtić, osnovnu školu, sportski centar “11 april”. I ženu sam našao na Novom Beogradu (smeh) Volim svoj kraj. Tamo mi sad deca krenula u vrtić i stekla prve drugare, tamo je i radio stanica na kojoj sam zaposlen. Nemanja Mišković





