Kakva noć u Ebenfurtu: Dragana Mirković slavila rođenje unuke, obukla majicu specijalo rađenu za baku

Dragana Mirković juče je dočekala sreću o kojoj je tako dugo maštala. Rođenje unuke u njen život unelo je toliku rodost, da je pevačica i sa fanovima na drštvenim mrežama podelila delić sreće. Draganin sin Marko i snaja Melani dobili su ćerkicu, a ponosni roditelji odlučili su da joj daju prelepo ime – Ksenija.
Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najbolje ocene na rođenju. Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se juče potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.
U Draganinom dvorcu Ebengurtu cveće i čestitke pristižu sa svih strana, a ponosna baka oglasila se i na mrežama.
"Kakav dan je iza mene! Kakva radost! Imam još jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijna baka", ponosno je i presrećno napisala Dragana.
Kako se zalazilo duboko u noć, Dragana se u potpunosti opustila sa svojim najmilijima, pa je ponela i majicu specijalno rađenu za baku. Na njoj je pisalo "Najponosnija baka na svetu".
"Hvala dragi moji na čestitkama, najlepšim željama i predivnim rečima", zahvalila se Dragana vidno srećna.
- Zamišljam taj trenutak i već osećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje - govorila je tada Dragana – a danas se ta želja ispunila - izjavila je juče Dragana, kojoj su sin Marko i snaja Melani ostvarili najveći san.
