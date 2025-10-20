Ana Sević ga je večeras čekala na rođendanu: Darko Lazić pao sa kvada i slomio rebro

Darko Lazić pao je sa kvada i slomio rebro – piše večeras Telegraf. Do nezogde je došlo dok se vozio po šumi.

Ova vest stiže u danu kada njegova bivša supruga Ana Sević slavi 40. rođendan.

Ona je danas u izjavi za medije otkrila da je Darko pozvan na slavlje, uz uslov da ne vozi on već njegova supruga Katarina.



Podsetimo, pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su nedavno tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene. Oni su se vraćali sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.



Kako su mediji tom prilikom preneli, Darko Lazić je vozio dok je Katarina bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.



Nakon vesti da je doživeo nezgodu dok je vozi kvad, oglasio se i sam pevač.

Na kvad nisam seo godinu dana, sutra baš idem da vozim kros motor. Bože me sačuvaj, šta sve neće izmisliti – poručio je Darko Lazić.





