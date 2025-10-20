Acu pitali za tajnu 36 godina dugog braka sa Biljom, on izdvojio 3 najvažnije stavke

Biljana Jevtić i Aca Ilić venčali su se 1989, posle tri godine zabavljanja. Video snimci sa svadbe, koji se mogu pronaći na Internetu, svedoče da je bilo lepo i veselo, ali i da su među gostima bili svi viđeniji pevači tog vremena.

- Mi smo prvi imali “javnu” svadbu, ništa nismo krili. Do tada je vladalo mišljenje da bi pevač ili pevačica, koji imaju obožavaoce, trebalo da kriju partnere jer bi to moglo da utiče na njihovu popularnost. Nama tako nešto nije padalo na pamet. Okupili smo familiju i prijatelje i organizovali pravo srpsko venčanje, na kojem smo ispoštovali sve običaje – rekli su jednom prilikom poznati supružnici u intervjuu za HELLO!.

Svadba je bila u Gornjem Milanovcu, odakle je Aca rodom, a veridba u Biljinom selu Grejači, nadomak Niša. Kuma na venčanju bila je Suzana Mančić, a među zvanicama je bila i Ceca Ražnatović, u to vreme Veličković.

Od tada je prošlo tri i po decenije, a Biljana Jevtić i Aca Ilić i dalje su zajedno. Šta više, njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni.

Mi ne živimo estradu. Biljana i ja vodimo jedan običan život, normalan. Ja kosim travu u dvorištu, idem na pijacu ili u prodavnicu – rekao je nedavno poznati pevač, gostujući u podkastu “Priče koje nikad niste čuli”. Amir Hamzagic/ATAImages

Na pitanje, u čemu je tajna njihovog 36 godina dugog braka, Aca Ilić izdvojio je tri najvažnije stavke.

Pre svega, mi smo se našli. Postoje ljudi koji se nađu na prvu i postoje ljudi kojima to nikada ne uspe. Druga važna stvar jeste da smo slično vaspitani. Na kraju, nismo preterani ambiciozni, ni ona, ni ja. Teško je uskladiti život ako je jedan supružnik preterano ambiciozna, a onaj drugi nešto manje. Onda tu dolazi do raskola. Nas dvoje smo slični – nismo preterano ambiciozni, ali nije ni da nas karijera ne zanima. Našli smo jednu lepu sredinu – priznao je.

Biljana Jevtić i Aca Ilić kod kuće najmanje pričaju o poslu kojim se bave.

- Zamislite da živite estradu - putujete, radite, snimate emisije, i sad treba još kod kuće da živite to isto. Pa, ne ide to tako. Toliko je lepih životnih tema, a nas dvoje najviše volimo da razgovaramo o našem sinu Ivanu.





