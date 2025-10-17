Novak Đoković: Žao mi je ako sam neke razočarao, ali ostajem!

Novak Đoković pre tri dana bodrio je svim srcem njegovu Crvenu Zvezdu na čelu sa novim trenerom Sašom Obradovićem u Beogradskoj areni kada su crveo-beli košarkaši izvojevali prvu pobedu u Evroligi protiv Žalgirisa. Odmah sutradan odleteo je za Rijad gde se održava kulturno-zabavni festival “Sezona Rijada” a jedan od najznačnijih događaja svakak je teniska egzibicija “Slem šest kraljeva” kao i “Forum sreće”. Photo by Amal AlhasanGetty Images for GEA

Na njemu će nastupiti neki od najuticajnijih lokalnih i međunarodnih lidera iz sporta, zabave, tehnologije i medija, sa ciljem da razvije saradnju, inspiriše mlade i talente u usponu, podstakne inovacije i unapredi kreativnu ekonomiju na globalnom nivou.

Moderator jučerašnjeg sportskog panela je bio poznati američki sportski voditelj Maks Kelerman, a učesnici - osnivač jednog od najvećih sportskih i medijskih fenomena današnjice - Ultimejt Fajta - Dejna Vajt, NBA legenda i komentator Šakil O’Nil i osvajač 24 Grend Slem trofeja Novak Đoković.

- Odrastao sam na planini, i u detinjstvu imao tri sportska idola – Alberta Tombu, Pita Samprasa i Majkla Džordana. Uprkos činjenici da tenis nije imao tradiciju uspeha u mojoj zemlji, porodično smo verovali u želju da ću ostvariti moj san da postanem najbolji igrač na svetu.

Bio sam blagosloven da u mojoj karijeri imam tenisku majku Jelenu Genčić i teniskog oca Nikolu Pilića koji su me univerzalno obogatili znanjem i iskustvima koja su imala presudni uticaj na moj sportski uspeh. Niče je govorio da je životni put ono što proživljavate u sebi, i u mom sportu to ima mnogo važnije značenje nego u timskim sportovima i onome što te čeka u raznim fazama karijere i onome što sledi kada se ona okonča - započeo je svoju priču Novak pa progovorio o penzionisanju: Photo by Lintao Zhang/Getty Images

- Dugovečnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Zaista želim da vidim koliko daleko mogu da stignem. Ako pogledate sve svetske sportove - Lebron Džejms je i dalje jak, a ima 40 godina. Kristijano Ronaldo je i dalje sjajan, Tom Brejdi je igrao do svoje 40. godine – i to je neverovatno. Oni me takođe inspirišu, tako da želim da nastavim da igram I dalje I ispratim sve promene koje će se odigrati u našem sportu – što me posebno uzbuđuje. Iako ne mogu trenutno da otvoreno govorim o tome, osećam da će se u narednim godinama tenis u velikoj meri transformisati. Želim da budem deo tih promena, da budem rame uz rame sa mlađim asovima dok zajedno menjamo sport za decenije koje dolaze - rekao je Novak, i zaključio uz osmeh:

- Još se neću penzionisati – i žao mi je ako sam time neke mlađe igrače razočarao!





