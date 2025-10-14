ON je verenik Meline Džinović

Od kada smo saznali pre nekoliko sati da će bivša supruga Harisa Džinovića uskoro ponovo stati na "ludi kamen", ne prestaje da se spekuliše o tome ko je verenik Meline Džinović.

Modna dizajnerka nakon razvoda od pevača je sreću pronašla pored bogatog biznismena (69) sa kojim živi u Monaku. Antonio Ahel/ATAImages

Kako su preneli domaći mediji, Melina nekada Džinović danas Galić se u subotu verila za izabranika sa kojim već neko vreme uživa u ljubavi, ali i u luksuznom životu u Monaku. Nakon nekog vremena Melina i njen novi partner, odlučili su da ozvaniče svoju vezu te ju je on verio ove subote.

Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Kako smo saznali, Melina Džinović je sa svojim, sadašnjim verenikom, celo leto provela na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara.

Vrele letnje dane su provodili ploveći na različite destinacije. Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju. Kako su ranije prenosili domaći mediji, Melina sa sadašnjim verenikom živi u luksuznoj nekretnini.

Kako su ranije prenosili domaći mediji, njihov dom je čist luksuz. Za penthaus u kojem oni trenutno žive potrebno je bilo da se izdvoji nekoliko desetina miliona evra.

Podsećanja radi, njih dvoje su se zbližili preko zajedničke prijateljice i njene kume, Slavice Eklston, bivše supruge vlasnika Formule 1.

- Slavica je Melinu i njega spojila na jednoj večeri u Monaku. Odmah su kliknuli. Stariji je od nje. Uspešan biznismen, diskretan i šarmantan, ali iznad svega pažljiv i brižan. Prija joj njegova energija, a on je, s druge strane, potpuno očaran njenom harizmom i stilom - otkriva izvor blizak dizajnerki. instagram/hamelofficial, Antonio Ahel/ATAImages

Verenik Meline Džinović ne štedi kada je ona u pitanju.

- Obasipa je poklonima, vodi je na luksuzna putovanja, ali nije stvar u novcu. Pomogao joj je i da proširi i osveži svoj brend haljina, a finansijski je podržao i otvaranje ateljea, što joj je bila dugogodišnja želja - naveo je pre nekoliko meseci izvor blizak dizajnerki.





