Alek Boldvin ima saobraćajnu nesreću, udario automobilom u drvo

Alek Boldvin doživeo je saobraćajni udes kada je njegov automobil udario u drvo. Tom prilikom prednji deo vozila ostao je udubljen. preneo je ABC njz.

Sa Boldvinom je u kolima bio i njegov brat Stiven, a kako su naveli zvaničnici, poznati glumci prošli su bez povreda.

Alek Boldvin je nakon incidenta objavio poruku na Instagramu u kojoj je poručio:

- Imao sam saobraćajnu nesreću jutros. Dobro sam.

Dodao je da je do nezgode došlo kada ga je na putu presekao kamion, a da bi izbegao direktan sudar udario je autom u drvo. Pojasnio je i da je vozio automobil svoje supruge Hilarije Boldvin, a policijskoj upravi Ist Hemptona zahvalio se na brzoj pomoći, dodajući da je podneo prijavu.





