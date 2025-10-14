Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Alek Boldvin ima saobraćajnu nesreću, udario automobilom u drvo

Alek Boldvin ima saobraćajnu nesreću, udario automobilom u drvo

Autor: | 14/10/2025

0

Alek Boldvin doživeo je saobraćajni udes kada je njegov automobil udario u drvo. Tom prilikom prednji deo vozila ostao je udubljen. preneo je ABC njz.

Sa Boldvinom je u kolima bio i njegov brat Stiven, a kako su naveli zvaničnici, poznati glumci prošli su bez povreda.

Pročitajte Ivica Iliev dobio četvrto dete, posle razvoda od Ivane stigla najveća sreća

Alek Boldvin je nakon incidenta objavio poruku na Instagramu u kojoj je poručio:

- Imao sam saobraćajnu nesreću jutros. Dobro sam.

Dodao je da je do nezgode došlo kada ga je na putu presekao kamion, a da bi izbegao direktan sudar udario je autom u drvo. Pojasnio je i da je vozio automobil svoje supruge Hilarije Boldvin, a policijskoj upravi Ist Hemptona zahvalio se na brzoj pomoći, dodajući da je podneo prijavu.

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Profimedia
Tagovi: Alek Boldvin glumac alek boldvin saobraćajni udes alek boldvin saobraćajni udes

Pročitajte još

Najnovije vesti