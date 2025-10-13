Odelo Aleksandre Prijović i stajling za 10: Pevačica u prvom izlasku nakon rođenja ćerke Arije

Odelo Aleksandre Prijović sve oduševilo

Pevač Zvezda Granda, Uroš Živković, danas se venčao sa dugogodišnjom izabranicom Jovanom, a u istom danu krtio je i sina Lazara. Antonio Ahel/ATAImages

U večernjim satima organizovao je gala slavlje, na kojem je okupio više stotina zvancica.

Žika Jakšić, Stefan Živojinović, Ljuba Perućica samo su neki od gostiju koji su uveličali slavlje, na koje zvanice i dalje pristižu.

Posebnu pažnju privukla je Aleksandra Prijović, koja se pre nepuna dva meseca porodila.

- Osećam se super i jako sam srećna, Večeras smo ovde zbog mladenaca, ali biće prilike uskoro družićemo. Mladencima želim da se vole i najmanje još jedno dete. Neka uživaju večeras i da budu srećni i zaljubljeni kao sada – izjavila je za Blic.

Pevačica se dugo nije pojavljivala u javnosti, budući da se povukla još tokom trudnoće. Antonio Ahel/ATAImages

Sada je, u prvom izlasku posle rođenja ćerke Arije, zablistala u elegantnom crnom odelu, a mnogi su njen stajlin ocenili čistom desetkom. Antonio Ahel/ATAImages

Aleksandra je nedavno proslavila jubilarni 30. rođendan, a obožavaoce je obradovala najavom da se uskoro vraća na scenu.

