Intimno venčanje u crkvi i gala slavlje za 500 zvanica: Najlepši ponedeljak u životu pevača Zvezda Granda

Oženio se pevač Zvezda Granda

Pevač Zvezda Granda, Uroš Živković venčao se danas sa svojom izabranicom Jovanom, u hramu Svetog apostola i jevanđeliste Luke. Antonio Ahel/ATAImages

Mlada je nosila venčanicu sa tilom i cirkonima, dok je mladoženja izabrao elegantno crno odelo.

Nakon venčanja usledilo je i krštenje sina Lazara, koji je za tu priliku dobio belo odelce. Dečak je stigao na svet početkom juna, a njegovo rođenje Uroš je proslavio u društvu brojnih prijatelja sa estrade.

Intimnoj ceremoniji crkvenog venčanja i krštenja prisustvovali su članovi porodice, kumovi i najbliži prijatelji. Antonio Ahel/ATAImages

Uroš Živković zakazao je gala slavlje na koje je pozvao preko 500 zvanica.

