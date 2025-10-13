Intimno venčanje u crkvi i gala slavlje za 500 zvanica: Najlepši ponedeljak u životu pevača Zvezda Granda

Oženio se pevač Zvezda Granda
Pevač Zvezda Granda, Uroš Živković venčao se danas sa svojom izabranicom Jovanom, u hramu Svetog apostola i jevanđeliste Luke.
Mlada je nosila venčanicu sa tilom i cirkonima, dok je mladoženja izabrao elegantno crno odelo.
Nakon venčanja usledilo je i krštenje sina Lazara, koji je za tu priliku dobio belo odelce. Dečak je stigao na svet početkom juna, a njegovo rođenje Uroš je proslavio u društvu brojnih prijatelja sa estrade.
Pročitajte Trudna Milica Todorović slavi 35. rođendan, sve vreme grli stomak i ne skida osmeh sa lica VIDEO
Intimnoj ceremoniji crkvenog venčanja i krštenja prisustvovali su članovi porodice, kumovi i najbliži prijatelji.
Uroš Živković zakazao je gala slavlje na koje je pozvao preko 500 zvanica.
