Komemoracija Dejanu Gvozdenu: Supruga Vladana skrhana od bola, prijatelji i kolege odali poslednju počast

Komemoracija Dejanu Gvozdenu održana je danas u klubu SOKOJ

Dejan Gvozden (55), muzičar i osnivač beogradskog benda "Kristali" preminuo je 5.oktobra u Beogradu. Dejanova najveća ljubav, supruga Vladana Veljković, ogasila se na Instagramu i potvrdila pretužne vesti. Antonio Ahel/ATA Images

Dejan je preminuo u svom domu, u prisustvu supruge Vladane, nakon duže i herojske borbe sa opakom bolešću - kancerom.

Komemoracija je održana danas 13. oktobra u 13 časova u klubu SOKOJ, Mišarska 12–14, u Beogradu. Prijatelji, kolege i poštovaoci njegove muzike došli su da se zajedno oproste od umetnika čiji su glas i pesme obeležili jednu epohu domaće pop-rok scene.

Dejanov prepoznatljiv glas i bezvremeni hitovi kao što su „Dva metra“, „O kako si lepa“ i „Osmi dan“ ostaju zauvek deo muzičkog nasleđa koje će generacije pamtiti. Sa bendom Kristali ostvario je saradnju sa renomiranim izdavačkim kućama — Menart, Metropolis Records i PGP-RTS — ostavljajući neizbrisiv trag na srpskoj muzičkoj sceni.

U poslednje vreme radio je na svom solo materijalu objavivši četiri singla: “Svedok jutra”, “U tvojim očima” , “Život je lep” i “Lebdimo”. Njegova muzika i duh nastavljaju da žive kroz pesme koje nas inspirišu i spajaju.

