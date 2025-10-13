Unuka Halida Bešlića rasplakala celu salu sarajevskog Narodnog pozorišta govorom: Nisu nam rekli da si otišao...

Danas tačno u 11 časova je počela komemoracija Halidu Bešliću u sarajevskom Narodnom pozorištu tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici.

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad, kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova. Antonio Ahel/ATA Images

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Stiglu su kolege, profesori, doktori, političari... svi u tišini čekaju da komemoracija počne. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.

Skoro dva sata pre početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino kako bi sve prošlo u najboljem redu. On je sa decom i suprugom došao je u Narodno pozorište, a pored njega je ostala prazna stolica koja je na kojoj piše ime udovice Halida Bešlića, koja nije došla na komemoraciju.

Unuka Halida Bešlića prva govori na komemoraciji.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem, Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala Lamija Bešlić.

Među prvima u Narodno pozorište je stigla pevačica Emina Jahović, koja je u nedelju doživela neprijatnost jer nije mogla da pređe granicu.

Kako je rekla za medije izjavila, napisala mu je pesmu koju nije stigao da otpeva, a želeo je, pa će je ona otpevati sad.

Džejla Ramović stigla je na komemoraciju sa dečkom. Na komemoraciju su stigli Željko i Jovana Joksimović. Željko, koji je imao i duet sa Halidom i sarađivao sa njim, ovih dana je, kako nam je rekao, evocirao uspomene i veoma mu je teško. Stiglu su i Halid Muslimović, Rasim Ljajić, Hari Verešanović.

Poznati ne prestaju da dolaze kako bi ispratili jednog od najvećih među njima: Šerif Konjević, Dejan Matić, Saša Matić, Zijo Valentino, Hana Hadžiavdagić, Maja Berović, Nikolina Kovač i Saša Kapor, Haris Džinović...

Saša Matić je rekao da je otišao najbolji od nas i prisetio se njihovog poslednjeg razgovora. Ivan Vučićević

- On je bio najbolji. Koliko je bio veliki kao umetnik još veći je bio čovek. Gromada u svakom smislu te reči. Poslednji put sam se čuo sa njim pre 15 dana. Javio mi se na drugo zvono, i reče mi: E, Sale moj, evo me u bolnici. A to je rekao kao da je u kafani. Kad sam ga pitao kako je, on je rekao "biće dobro". Jedino je on mogao da zaustavi rat - rekao je Saša za Kurir.

Dino Merlin, koji će, kako su preneli mediji, i govoriti na komemoraciji, stigao je u Narodno pozorište i sa prijateljima nadgledao pripreme za komemoraciju.





