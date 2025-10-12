Supruga člana Lexington benda snimila prvenac, spot izazvao lavinu komentara

Pevačica Nataša Stević, inače poznata i kao supruga člana Lexington benda, odlučila je snimi svoj prvenac. Supruga gitariste Gagija, izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama zbog svog novog spota.

Nataša je za pesmu "Gledaj anđela“, obukla venčanicu koja oduzima dah, a ono što je sve zaintrigiralo jeste scena u kojoj je u zagrljaju drugog muškarca. printscreen youtube

Fanovi su odmah počeli da nagađaju — da li je pevačica ovom pesmom želela da otkrije nešto što se dešava iza kamera? Spot je pun simbolike, emocija i dramatičnih kadrova, dok venčanica simbolizuje sve ono što žena prolazi kada voli iskreno i bez maske.

printscreen youtube

- Ova pesma je priča o snazi da pustiš ono što voliš, čak i kad boli. Svaka žena će u njoj pronaći deo sebe, jer sve smo bar jednom bile anđeo koji ćuti - rekla je Nataša za Nova.rs.

Ko je Nataša Stević?

Nataša Stević se već 20 godinama bavi pevanjem, svojevremeno je bila član Mega Mix benda, a nastupa uglavnom na privatnim veseljima. Međutim, volju da postane javna ličnost dobila je pre četiri godine i tim povodom u jednoj emsiji otpevala uživo pesmu Ane Bekute „Ne žalim ja“ koja je izazvala mnogobrojne komentare. Ona je prošle godine obrdila i hit „Ljubav“, a sada je na red došao prvenac koji nosi naziv „Gledaj anđela“.





