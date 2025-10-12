Dragan Stojković Piksi dao ostavku, Paunović novi selektor

Dragan Stojković Piksi dao je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije. Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru i da je u tom trenutku ponudio svoju ostavku.

Srbija je porazom od Albanije u Leskovcu svela na mininum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.

Selektore, pitanje se nameće, da li ste već podneli ostavku?

- Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku.

Ja sam kriv, ja sam najveći krivac i to je moja odgovornost. Uvek samse vodio tom nekom logikom da morate istini da pogledate u oči. Nisam za to da krivite igrače, oni su se trudili, borili, trčali... Ono što smo dogovarali, radili, ali očigledno to nije dovoljno. Stajem u odbranu, ja sam ovde četiri i po godine, uspeo sam nekako i mnogo lepih trenutaka smo imali, lepih utakmica, rezultata, uspevali smo da usrećimo naciju. Razočarali smo naciju, ja sam tu spreman da podnesem posledice, bez ikakvog pravdanja i ne znam, traženja nekog alibija. To je jednostavno tako - rekao je Dragan Stojković Piksi.

Stojković je, nakon završetka utakmice brzo napustio teren i ušao u tunel koji vodi prema prostorijama na stadionu Dubočica. Kako je priznao malo kasnije na konferenciji za medije, odmah je pozvao dvojicu vodećih ljudi Fudbalskog saveza Srbije i ponudio im svoju ostavku.

Prilikom okupljanja reprezentacije u Staroj Pazovi uoči utakmice protiv Albanije, sada već bivši selektor, rekao je da je bio iznenađen kada je čuo zvižduke navijača koji su sa tribina stadiona Rajko Mitić bili upućeni njemu tokom utakmice protiv Engleske.

Kako pišu danas mediji, novi selektor biće Veljko Paunović! Ovu vest je nezvanično objavila TV Arena sport. Nikola Manić ATA Images

Paunović će naslediti Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza Srbije od Albanije.

Ko je Veljko Paunović?

Paunović je igračku karijeru započeo u Partizanu, a najveći deo karijere je proveo u Španiji gde je promenio osam klubova. Takođe je igrao u Nemačkoj, SAD i Rusiji.

Prvi trenerski angažman je imao u mlađim selekcijama Srbije, a sa selekcijom do 20 godina je 2015. godine postao prvak sveta.

Potom je vodio Čikago, Reding i Gvadalaharu, a poslednji klub mu je bio španski Ovijedo sa kojim je izborio plasman u Primeru.





