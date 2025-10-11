Danas se na Novom groblju u Beogradu održava ispraćaj za kremaciju Zdravka Šotre, jednog od najznačajnijih reditelja i scenarista domaće kinematografije, čije stvaralaštvo broji više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja.
Čuveni reditelj preminuo je 8. oktobra u 93. godini. Među prvima koji su stigli na komemoraciju bio je njegov sin Marko, obučen u crno, koji je ispred kapele primao izraze saučešća.
Među prvima je na sahranu stigla Neda Todorović, dugogodišnja partnerka preminulog reditelja uz koju su bili prijatelji i porodica. Polako pristižu brojni poštovaoci Šotrinog lika i dela. Pre nje je stigao njegov sin Marko koji je u crnini primao saučešće ispred kapele.
Glumica Svetlana Ceca Bojković došla je u crnom kaputu i naočarima, a u rukama je takođe nosila belu ružu. Vuk Drašković stigao je na Novo Groblje u crnom mantilu. Novinarka Tanja Peternek takođe je došla da se oprosti od reditelja. Zoran Živković u pratnji Biljane Vilmon došao je na ispraćaj a u raukama je nosio crvenu ružu. Sa istim cvetom pristigao je i reditelj Lordan Zafranović, a tu su i Caci Mihailović i Goran Marković. Stigao je i Radoš Bajić sa belom ružom.
Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković takođe su došli da se oproste od Šotre. Za njima idu odmah Slobodan Boda Ninković i Branimir Brstina. Tu su i Ljubomir Bulajić, kao i Tamara Aleksić. Takođe su došli i Svetozar Cvetković, Nikola Kojo, Bojana Lekić, Ljubomir Ršumović.
(Mondo)
Pročitajte još
Ispraćaj Zdravka Šotre na kremaciju: Sin u crnini prima saučešće, Radoš Bajić nosi belu ružu, Sloboda i Vojin u suzama
Ispraćaj Zdravka Šotre na kremaciju
11/10/2025Saznajte više
Halid Bešlić je ovu pesmu posvetio Suzani Mančić, umalo 1986. nisu zajedno poginuli, od njega se oprostila dirljivim rečima
Halid Bešlić je ovu pesmu posvetio Suzani Mančić
11/10/2025Saznajte više
Tokom Halidove sahrane u ponedeljak jedna stvar će biti najstrože zabranjena, dženaza počinje u 13:30
Sahrana Halida Bešlića u ponedeljak okupiće veliki broj ljudi, jedno će biti nasjtrože zabranjeno
11/10/2025Saznajte više
Sinove sama odgajala, a o razvodu ne govori: Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom
Brak Ljiljane Stjepanović završen je traumom
10/10/2025Saznajte više
Do sada najveća promena u Cecinoj karijeri, odluka je konačna
Karijera Cece Ražnatović sada je u njihovim rukama
10/10/2025Saznajte više
Košarkaš Vanja Marinković pogasio sve društvene mreže, otkrio šta ga je naljutilo
Košarkaš Vanja Marinković odlučio je da se posveti samo realnom životu, pa je bez imalo dileme pogasio sve društvene mreže
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)