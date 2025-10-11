Ispraćaj Zdravka Šotre na kremaciju: Sin u crnini prima saučešće, Radoš Bajić nosi belu ružu, Sloboda i Vojin u suzama

Danas se na Novom groblju u Beogradu održava ispraćaj za kremaciju Zdravka Šotre, jednog od najznačajnijih reditelja i scenarista domaće kinematografije, čije stvaralaštvo broji više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja.

Čuveni reditelj preminuo je 8. oktobra u 93. godini. Među prvima koji su stigli na komemoraciju bio je njegov sin Marko, obučen u crno, koji je ispred kapele primao izraze saučešća.

Među prvima je na sahranu stigla Neda Todorović, dugogodišnja partnerka preminulog reditelja uz koju su bili prijatelji i porodica. Polako pristižu brojni poštovaoci Šotrinog lika i dela. Pre nje je stigao njegov sin Marko koji je u crnini primao saučešće ispred kapele.

Glumica Svetlana Ceca Bojković došla je u crnom kaputu i naočarima, a u rukama je takođe nosila belu ružu. Vuk Drašković stigao je na Novo Groblje u crnom mantilu. Novinarka Tanja Peternek takođe je došla da se oprosti od reditelja. Zoran Živković u pratnji Biljane Vilmon došao je na ispraćaj a u raukama je nosio crvenu ružu. Sa istim cvetom pristigao je i reditelj Lordan Zafranović, a tu su i Caci Mihailović i Goran Marković. Stigao je i Radoš Bajić sa belom ružom.

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković takođe su došli da se oproste od Šotre. Za njima idu odmah Slobodan Boda Ninković i Branimir Brstina. Tu su i Ljubomir Bulajić, kao i Tamara Aleksić. Takođe su došli i Svetozar Cvetković, Nikola Kojo, Bojana Lekić, Ljubomir Ršumović.

