Sinove sama odgajala, a o razvodu ne govori: Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom

Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom
U vreme kad je polagala ispit na Fakultetu dramskih umetnosti Ljiljana Stjepanović bila je verena za svoju srednjoškolsku ljubav Bojana Repića, za koga se udala u 21. godini. Brak je, nažalost, kratko trajao.
- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljom, nego u lošoj atmosferi - ispričala je ona svojevremeno za "Story" i otkrila zašto je došlo do razvoda.
- Bili smo dva različita sveta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore. Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam.
Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvek sam bila borac, a deca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja.
Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osećala potrebu da se bilo kome pravdam - rekla je tada Ljilja, pa priznala zbog kojeg je godinama kasnije ostala sama.
- Naravno da želite da volite, naslonite glavu na nečije rame, podelite brige s nekim. Imala sam zapravo jednu dugu vezu, ali nisam htela ponovo da se udajem jer sam se plašila da bi moja deca mogla da mu predstavljaju teret i nisam bila sigurna u njegovu ljubav prema Igoru i Vlastimiru.
U ovim godinama već prija mi samoća, sinovi su odrasli, a ja sam konačno svoja i mogu na pravi način da se posvetim sebi i poslu. Imam kreativne trenutke u svojoj samoći, mnogo pišem i to mi prija. Za sada se dobro snalazim i ne smeta mi što nemam muškarca uz sebe - zaključila je Ljilja.
Igor je sa suprugom Natali u braku više od dvadeset godina, a i Vlastimir i Maja imaju poduži bračni staž.
‒ Moram da kažem da su to divne žene iz divnih porodica, te su pune poštovanja kako prema svojim roditeljima, tako i prema meni ‒ istakla je Ljiljana, koja je najviše ponosna na četiri unuke: Kseniju, Ljiljanu i bliznakinje Angelinu i Doroteu.
Ksenija Repić je sa pet i po godina dobila ulogu u seriji „Selo gori, a baba se češlja“ i zavolela glumu, a kako je od bake nasledila talenat ne čudi što je danas student na Fakultetu dramskih umetnosti.
