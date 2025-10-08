Oglasio se Ljiljanin sin: Pre mesec dana je nisu poslali ni na kakvo snimanje, mogla je da ostane bez noge

Ljiljana Stjepanović (73) juče je hitno primljena u Zemunsku bolnicu. Vest je veoma uznemirla sve, ali se glumica veoma brzo oglasila za medije.

- U bolnici sam trenutno, ležim u krevetu. Čekam ispitivanja, sada upravo treba da me voze na snimanje – rekla je glumica u izjavi za Blic i dodala da je, kao i uvek, optimistična.

- Proradio mi je neki tromb, pa sada moram da vidim šta se dešava. Znaću više kad sve analize budu gotove. Hvala na interesovanju – poručila je dramska umetnica.

Sin Ljiljane Stjepanović sada se oglasio za medije i otkrio u kakvom je stanju njegova majka.

- Moja majka se pre mesec dana javila lekarima zbog bolova u nozi. Rekli su joj da joj je pukao mišić i da treba da miruje mesec dana kako bi joj to prošlo. Nisu je poslali ni na kakvo snimanje. Međutim, bolovi su se pogoršavali i pre nekoliko dana smo je odveli u Zemunsku bolnicu gde su joj snimili nogu i ustanovili da ima tromb. Rekli su da je taj tromb mogao da je ubije ili da bi u najboljem slučaju mogla da ostane bez noge da se nije javila na vreme. Srećom, stvari sada idu na bolje i ona se dobro oseća - kaže Ljiljin sin za Informer. Dalibor Danilović

Ljiljana je nedavno za Informer ispričala da je pre nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, da prognoze lekara tada nisu bile dobre, ali da je uspela da prebrodi taj težak period.

- Umirala sam u bukvalnom smislu. Svi su me otpisali, ali ovaj čika gore nije smatrao da je moje vreme da odem. Rekao je: "Ti moraš još da radiš. Crkni radeći, ali nećeš od bolesti". Nije bilo ništa naivno. Bila sam skoro dve i po godine u kolicima. Bila sam toliko loše da su mojim sinovima rekli da se pripreme za moj kraj. Moram da kažem sada to, kako bi ljudi znali, meni je mnogo pomogao manastir Ravanica. Zahvalna sam Bogu, manastiru i mati Zanoviji na lekovitim travama i tinkturama koje su me spasili. Sada mnogi moji prijatelji koji su čuli da mi je to pomoglo u izlečenju odlaze u manastire po pomoć. Velika je stvar imati vere. Zato uvek kažem da mladi treba da imaju veru i da se vole. Moraju da daju, da bi nešto dobili zauzvrat. Ja sam uvek davala moju energiju, zato me je publika uvek i volela. Za mlade sam uvek tu dok sam živa - ispričala je glumica za Informer.









