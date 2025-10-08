Bili su kao braća, sada će počivati zajedno: Ovde će biti sahranjen Halid Bešlić

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života, u bolnici u Sarajevu, od posledica teške bolesti.
Od njega se opraštaju pevači širom regiona, koji svi do jednog ističu da je bio odličan pevač i još bolji čovek.
Ožalošćena je, pre svega, njegova porodica: supruga Sejda, sin Dino, snaja, unuci Lamia i Belmin-Kan, kao i četiri rođene sestre.
U čitulji koja je objavljena danas navode se detalji ispraćaja. Ispred Begove džamije u Sarajevu biće klanjanje namaza 13. oktobra u 12 časova, a sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.
Halid Bešlić počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena, koji je preminuo pre deset godina.
- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Njegova supruga Branka mi je rekla: “Gde god kažeš, biće tamo” - rekao je tada, a deceniju kasnije obojica će počivati na sarajevskom groblju “Bare”.
Na internetu ponovo kruži stara reklama za kafu, u kojoj Halid dolazi kod Kemala i njegove supruge Branke. Monteno ga ignoriše sve dok ne popije prvi gutljaj kafe, a onda kaže: “Bez nje priče nema”.
Mnogi su sa setom prokomentarisali: “Sad njih dvojica zajedno negde gore piju kafu”.
