Aca Regina oženio se 20 godina mlađom Ruskinjom: Znam jedva 20 reči, ona je naučila srpski

Supruga Ace Regine je Ruskinja

Aca Regina, nadimak je pevača Aleksandra Čovića,koji se toliko odomaćio da ga malo ko zove punim imenom.

Grupa “Regina” osnovana je u Sarajevu 1989. godine. Iako su dešavanja u bivšoj Jugoslaviji uticala na njihov rad, tim pre što je pevač Davor otišao u Nemačku, stigli su da ostave zapažen trag na muzičkoj sceni.

Sa pesmom “Bistra voda”, predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na Evroviziji 2009., a u finalu su se plasirali na 9 mesto. To takmičenje promenilo je sudbinu Ace Regine, budući da je u Moskvi upoznao Kseniju, koja je postala njegova životna saputnica.

U početku su održavali vezu na daljinu, a kada je njihova ljubavna priča postala ozbiljna, lepa Ruskinja se preselila u Beograd. Sin Leonid rođen je 2015. godine.

Aca iz prvog braka ima ćerku Aleksandru, za koju je svojevremeno rekao:

- S obzirom na to daje prvo dete, da je devojčica i da me ništa ne sluša, mogu da kažem da ima posebno mesto u mom srcu.Uvek kada procenjujem njene postupke, volim da se setim kakav sam ja bio u njenom uzrastu i uvek shvatim da je mnogo bolja od mene. Antonio Ahel/ATAImages

U emisiji “Ispovesti”, autora i voditelja Nemanje Vasiljevića, Aca Regina je rekao:

- Moja Aleksandra ima 20 godina, uspešan je student Pravnog fakulteta. Iznenadi me s vremena na vreme. Nedavno mi je rekla: “Tata, ova pesma “Koraci” mi je najdraža”. Otkud sad to? Otpevao sam je pre nego što se ona rodila. Deca “kopaju” po internetu, svašta nađu.

- Leonid trenutno hoće da bude fudbaler, kao što sam i ja hteo. Ali, voli i muziku. Na opšte čuđenje sivh, kupio sam mu bubanj. (smhe) Svirali smo malo zajendo: ja gitaru, on bubanj. Kažem mu: “Možda ćeš biti zvezda kao Ringo Star, ko zaa”. (smeh) Aleksandra divno peva, ali nije odlučila da krene tim putem. Marija Mladjen/ATAImages

Za sebe je nekad govorio da je u vezi fantastičan, a u braku katastrofalan. Danas misli drugačije.

- Nisam ni u kući toliko loš koliko sam bio. Pre nisam ni bio u kući, pa sam iz tog razloga govorio da nisam za zajednički život. Kako da žena provodi vrme sa mnom kad nisam tu? Malo se to promenilo vemenom, nije sto posto, ali malo sam bolji – priznao je.

Ranije je često sa suprugom putovao u Moskvu, gde Regina ima ozbiljan fan klub. Sada, zbog situacije u tom delu sveta, ne odlazi.Na pitanje, da li njegova lepša polovina zna srpski, uz smeh je odgovorio:

- Naravno, nije imala izbora. Bilo je ili da ona nauči srpski, ili ja ruski. Ja znam jako malo, možda 20 reči. Ne govorim taj jezik.









