Iva Štrljić danas slavi 48. rođendan: Za HELLO! otkrila najveću želju

Iva Štrljić danas slavi rođendan. Dame se ne pitaju za godine, ali ona svoje ne krije, pa je tako javno objavila da je napunila 48. Instagram/ivastrljicofficial

Na sceni je duže od dve decenije, a mnogi kažu da iz godine u godinu izgleda sve lepše.

Ona sama, nikada nije krila da vodi računa o svom izgledu. Redovno se bavi sportom, mnogo se kreće, ali i pažljivo bira namirnice koje će uvrstiti u jelovnik.

Plavokosa glumica, koju smo gledali u brojnim televizijskim serijima, ima manekensku figuru. Iako voli ukusne zalogaje, glumica kaže da pazi na ishranu.

- Karakter sam. Nisam neko ko će uzeti “samo malo”. Radije ću se okrenuti salati nego pojesti nešto kalorično.

Imajući u vidu da duže od dvadeset godina nije pojela kolač, zanimalo nas je da li će danas imati tortu.

Naravno. Biće sa sladoledom – ispričala je, pa otkrila pomalo nesvakidašnju rođendansku želju.

- Imam jednu želju koja je neostvariva. Pošto od svih slatkiša jedem jedino sladoled, želela bih da bude u kategoriji zdrave hrane. Šalu na stranu, kako sam neko ko voli televiziju, a trenutno čekam jednu novu seriju, volela bih da i tu ulogu publika zavoli podjednako kao Dijanu Erski iz “Igre sudbine”. Miša Obradović

Iva Štrljić poznato je po tome što ne voli da iznosi detalje iz privatnog života, a na temu rođendanskih želja ima jasan stav.

- Kad god smišljam rođendansku želju jako sam pažljiva. Ne volim da je delim ni sa kim jer mislim da želje imaju najveću moći ako ih baš nikome ne kažeš. Najvažnije od svega je da čovek uvek ume da se raduje, da ima volju i strast da dosegne ono što je sebi zacrtao kao cilj. To je suština svega – poručila je Iva Štrljić.









