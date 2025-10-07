Neka mi oproste, ovo je najveća ljubav mog života: Vlado Kalember oženio Anu, ali srce poklonio nekom drugom

Pre braka s Anom Runcer, Vlado Kalember (72) je bio "zakleti neženja", a onda je sa 53 godine stao pred oltar. Važio je za jednog od najpoželjnijih Hrvata, a brojne žene i danas hvale njegov izgled i ističu da ne mogu odoleti njegovu šarmantnom pogledu.
Pre 11 godina razveo se od hrvatske violončelistice Ane Rucner, s kojom je i danas u odličnim odnosima. Bliski su prijatelji, i te kako sarađuju i na brojnim projektima, a s njima svira i Anin sadašnji partner, bubnjar Marko Duvnjak.
Pročitajte Vlado Kalember posle toliko godina progovorio o razvodu - Ana i ja smo u svemu bili odlični, ali...
Vlado i Ana upoznali su se u Splitu, a venčali su se u tajnosti 2006. i ste godine dobili su i sina Dariana. U avgustu prošle godine napunio je 18 godina, a nakon 8 godina braka, par je 2014. zatražio sporazumni razvod.
- U potpuno mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru doneli smo zajedničku odluku da nakon gotovo deset godina zajedničkog života krenemo dalje svako svojim putem. Preko zajedničkog advokata smo podneli zahtev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštovaćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama - poručila je u to vreme Ana za hrvatske medije.
Ipak, Vlado je jednom otkrio ko je zapravo njegova najveća ljubav.
- Neka mi sve i svi oproste... To je moj sin. 24. 8. 2006. godine sam prisustvovao rođenju svog sina i tada me, kada se on pojavio, obuzeo potpuno nepoznat i neverovatan osećaj sreće - rekao je Vlado za Jutarnji list.
