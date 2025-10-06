Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Andrija Živković po drugi put tata: Sada su svi snovi ostvareni, posle sina stigla i mezimica FOTO

Autor: | 06/10/2025

Andrija Živković postao je tata po drugi put, saznali smo maločas putem društvenih mreža!

Njegova supruga Elizabet Oikonomu koja je poreklom iz Grčke, na svet je donela devojčicu, a ponosni tata vest je odmah podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Instagram Andrija Živković

 

Proslavljeni fudbaler prisustvovao je porođaju baš kao i prvi put kada je na svet stigao sin, te je prvi uzeo u naručje princezu koju su dugo priželjkivali. Brojne čestitke širom sveta pristižu na njihovu adresu od jutros, a ponosni tata oglasio se na Instagramu emotivnim rečima:

- Uspeli smo ponovo! Beba broj 2 je imala svoj veliki debi. Dobrodošla naša princezo! Volimo te - napisao je Andrija uz emotivnu fotografiju iz porodilišta, na kojoj grli suprugu i novorođenu ćerku.

Podsećanja radi,Andrija i Elizabet započeli su svoju zajedničku priču veridbom početkom 2024. godine, dok su u junu iste godine organizovali raskošno svadbeno veselje u njegovom rodnom Nišu.

Njihov poseban dan obeležen je velikim slavljem, a atmosferu su podigli poznati izvođači poput Ljube Perućice, Stefana Petrušića, Ace Pejovića, kao i folk pevačice Jane Todorović, koja je ujedno i bliska porodična prijateljica mladog para.

Pročitajte Dečak ili devojčica? Naš fudbaler podelio predivne vesti

Ova lepa porodična vest dodatno oslikava Andrijin život van fudbalskog terena - posvećenog supruga i oca koji s lakoćom balansira između sportske karijere i porodičnih obaveza.

Sa sinom i sada ćerkicom, fudbaler i njegova supruga započinju novo, još lepše životno poglavlje. Čestitamo!

Instagram Andrija Živković

 

 

