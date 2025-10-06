Za sestru Danijele Dimitrovske mnogi kažu da je lepša od nje, udata je za poznatog Srbina, upoznajte Ivanu FOTO

Danijela Dimitrovska ispunjena je na svim životnim poljima - na poslu joj samo cvetaju ruže, osim modne agencije koju godinama uspešno vodi ona je od pre nekoliko godina postala i omiljeno tv lice, a osim toga uskoro ćemo je gledati i u kultnoj seriji "Žikina dinastija".

Na ljubavnom planu svi dobro znamo da je sreću pronašla kraj nekadašnjeg fudbalera Jevrema Kosnića koji ju je proletos verio, a njena baza i najveća podrška oduvek su roditelji i mlađa sestra Danijele Dimitrovske, Ivana.

Rođena sestra Danijele Dimitrovske je po zvanju psiholog, a već osam godina udata je za odbojkaškog trenera Ivicu Jevtića sa kojim ima devetogodišnjeg sina Relju i dvogodišnju ćerku Bianku. Inače, ona je takođe, zvezda društvenih mreža zbog saveta koje deli sa nešto više od 20.000 pratilaca o vežbanju i zdravom načinu života.

Ivana i Danijela su mnogo vezane, pa se na njihovim profilima na Instagramu može videti dosta zajedničkih fotografija. Manekenka i voditeljka je sestri pre nekoliko meseci emotivnom objavom čestitala rođendan.

- Mojoj sestri, mojoj snazi i mom osloncu je danas rođendan. Naučila si me kako se smeje iz stomaka i kako se plače bez srama. Ti si moj saveznik u tišini, moj oslonac u oluji i zaslužuješ svet koji te vidi onako kako te ja vidim. Voli te starija sestra - napisala je ona.

Inače juče je bio važan dan za porodicu Dimitrovski jer je najmlađa od njih proslavila drugi rođendan, a ponosna tetka među prvima je stigla na žurku koju su mama i tata priredili preslatkoj Bianki.

Nekadašnja manekenka uživa provodeći vreme u rodnom Požarevcu gde ima mnoštvo prijatelja, a kako joj poslovne obaveze sve ređe dozvoljavaju da boravi u roditeljskom domu, ovakvi trenuci kada se svi okupe lepim povodom imaju posebnu draž. Instagram

Naravno, i Matija iako je porastao obožava da pobegne iz Beograda kod bake i deke gde je sve dozvoljeno, a kako je već dovoljno veliki ravnopravno pomaže u čuvanju mlađeg brata i sestre, što Ivani veoma znači.

Ono što je i više nego primetno je da mlađa sestra Danijele Dimitrovske u mnogome podseća na voditeljku, te iako je razlika među njima punih pet godina mnogi na trenutak pomisle da su bliznakinje. Razlikuje ih samo boja kose.









