Bebi Dol: Sonja Savić je moja drugarica iz osnovne škole, imala je jako ambicioznu mamu

Bebi Dol i Sonja Savić, svaka na svoj način, ostavile su neizbrisiv trag na našoj muzičkoj sceni. Jedna u svetu muzike, druga u glumi.
Ipak, malo je poznato da se njih dve poznaju još iz školske klupe.
- Sonja Savić je moja drugarica iz osnovne škole. Imala je jako ambicioznu mamu i već sa 16 godina krenula je na studije glume. Mi smo se volele, poznavale smo se ceo život – rekla je Bebi Dol u intervjuu za “Vikend specijal”.
Iako ih je život vodio na različite strane, ostale su u kontaktu.
Pročitajte Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?
- Sonja me je nazvala jednom prilikom, bila sam u Kairu. Sat-dva mi je pričala o nekom filmu. Rekla mi je da je velika produkcija, da će igrati Rade Šerbedžija, Dragan Nikolić... Sam vrh našeg glumišta. Ona je trebalo da peva, a kolegama je rekla: “Ima jedna žena koja može da snimi celu ulogu – prisetila se pevačica kako je došlo do saradnje na filmu “Život je lep”.
- Dobila sam odobrenje od menadžera da otputujem u Beograd i sledeće noći sela sam u avion. Dočekali su me na aerodromu, odvezli do kuće da vidim roditelje, a zatim sam otišla u studio iz kojeg nisam izašla dok nisam sve završila. Onda smo u Veneciji Sonja i ja podelile Srebrnog lava za tu ulogu – kazala je Bebi Dol, evocirajući uspomene na događaj od pre četiri decenije.
Sonja Savić rođena je u Čačku, ali je odrasla u Beogradu. Završila je osnovnu školu „Sveti Sava“ u kojoj je bila đak generacije i krenula je u gimnaziju. Sa 16 godina upisala je FDU u klasi profesora Minje Dedića, zajedno sa Oliverom Ježinom, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Branimirom Brstinom...
Otac Milovan bio je inženjer, a majka Mikaina sudija.
Glumica je tragično preminula u 48. godini života, a sahranjena je u selu Donja Gorevnica, gde počivanju njeni najbliži.
Njena majka do smrti je čuvala uspomenu na ćerku, a 2011. godine sa zaveštala je svoju imovinu Čačku. Legat u čast Sonje Savić nikada nije zaživeo, zato što je celokupna umetnička zaostavština godinama predmet sudskog spora, budući da je deo imovine osporavao testament i tražio deo imovine.
- Radovala se majka svemu, nagradama... Sonjino znanje i njene sposobnosti brzo odoše pod zemlju – govorila je majka Sonje Savić koja nikada nije prežalila smrt jedinice, i dokle god je mogla redovno je posećivala njenu večnu kuću.
