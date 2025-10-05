Tri godine posle majke, umro sin Tine Tarner

Umro sin Tine Tarner

Ajk Tarner mlađi, usvojeni sin legendarne Tine Tarner, umro je u bolnici u Los Anđelesu. Imao je 67. godina.

Vest je potvrdila sestričina Tine Tarner, Žaklin Bulok, dodajući da je Ajk Tarner godinama imao ozbiljne zdravstvene probleme.

- Godinama je imao problem sa bubrezima, a u poslednje vreme borio se i sa srčanim oboljenjima. Prošlog meseca imao je i moždani udar. Za mene je bio više od rođaka. Bio mi je brat, sa kojim sam odrasla u istoj kući.

Ajk Tarner rođen je 1958. godine, kao sin Lorin Tejlor i Ajka Tarnera starijeg, sa kojim je Tina bila u turbulentom braku od 1962. do 1978. godine. U tom periodu je i usvojila dečaka o kojem je brinula kao da je njen.

Tačnije, osim Ajka, usvojila je i njegovom brata Majkla. SA druge strane, suprug je usvojio njenog sina Krega, kog je dobila sa saksofonistom Rejmondom Hilom. Zajedno su imali sina Ronija, koji je preminuo od karcinoma.

- Sin Tine i Ajka Tarnera, od malih nogu je pokazivao očigledne talente. Nije bilo instrumenta koji nije želeo da svira. U početku je preferirao bubnjeve, ali je moja tetka, a njegova majka, Tina Tarner, insistirala da ih posle svake vežbe spakuje. To je dovelo do toga da se okrene klavijaturama. Na kraju je pomagao u vođenju studija koji je osnovao njegov rođak – ispričala je rođaka Ajka Tarnera.

On je, vremenom, postao traženi tonski inženjer i dobitnik Gremija za najbolji tradicionalni bluz album 2007. godine, „Risin’ With The Blues“, koji je snimio njegov otac. Photo by Kevin Winter/Getty Images

Kraljica roka preminula je 2023. godine, posle duge i teške bolesti.









