Umro sin Tine Tarner
Ajk Tarner mlađi, usvojeni sin legendarne Tine Tarner, umro je u bolnici u Los Anđelesu. Imao je 67. godina.
Vest je potvrdila sestričina Tine Tarner, Žaklin Bulok, dodajući da je Ajk Tarner godinama imao ozbiljne zdravstvene probleme.
- Godinama je imao problem sa bubrezima, a u poslednje vreme borio se i sa srčanim oboljenjima. Prošlog meseca imao je i moždani udar. Za mene je bio više od rođaka. Bio mi je brat, sa kojim sam odrasla u istoj kući.
Pročitajte Umro Miki Pirs iz “Mućki”, odnela ga je teška bolest
Ajk Tarner rođen je 1958. godine, kao sin Lorin Tejlor i Ajka Tarnera starijeg, sa kojim je Tina bila u turbulentom braku od 1962. do 1978. godine. U tom periodu je i usvojila dečaka o kojem je brinula kao da je njen.
Tačnije, osim Ajka, usvojila je i njegovom brata Majkla. SA druge strane, suprug je usvojio njenog sina Krega, kog je dobila sa saksofonistom Rejmondom Hilom. Zajedno su imali sina Ronija, koji je preminuo od karcinoma.
- Sin Tine i Ajka Tarnera, od malih nogu je pokazivao očigledne talente. Nije bilo instrumenta koji nije želeo da svira. U početku je preferirao bubnjeve, ali je moja tetka, a njegova majka, Tina Tarner, insistirala da ih posle svake vežbe spakuje. To je dovelo do toga da se okrene klavijaturama. Na kraju je pomagao u vođenju studija koji je osnovao njegov rođak – ispričala je rođaka Ajka Tarnera.
On je, vremenom, postao traženi tonski inženjer i dobitnik Gremija za najbolji tradicionalni bluz album 2007. godine, „Risin’ With The Blues“, koji je snimio njegov otac.
Kraljica roka preminula je 2023. godine, posle duge i teške bolesti.
Pročitajte još
Tri godine posle majke, umro sin Tine Tarner
Umro sin Tine Tarner
05/10/2025Saznajte više
Kažu da je Dušan najzgodniji selektor ikada: Ima 39 godina, besprekornu eleganciju, ali i prelepu suprugu
Dušan Alimpijević najzgodniji košarkaški selektor
05/10/2025Saznajte više
Supruzi Nikole Škorića nije lako: Paničar sam, ozbiljan, Goga je pred kraj trudnoće imala neki epi napad, jedva sam to preživeo
Nikola Škorić o deci i porodici
05/10/2025Saznajte više
Aleksandra Jeftanović rekla zbogom televiziji i Bošku, sada ovde radi
Aleksandra Jeftanović danas se bavi sasvim drugačijim poslom nego pre
05/10/2025Saznajte više
Ilda Šaulić progovorila o izdaji prijatelja: Zaboravili su broj telefona, nema tu opravdanja
Porodica Šabana Šaulića suočila se sa izdajom prijatelja
05/10/2025Saznajte više
Janko Popović Volarić dobio ćerku, od brata Davida mlađa je čak 28 godina
Janko Popović Volarić dobio ćerku
05/10/2025Saznajte više
Komentari (0)