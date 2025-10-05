Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Kažu da je Dušan najzgodniji selektor ikada: Ima 39 godina, besprekornu eleganciju, ali i prelepu suprugu

Autor: | 05/10/2025

Dušan Alimpijević, novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije, ovih dana je u centru medijskog interesovanja. Ljubitelje sporta zaintrigirala je vest da je baš on, od mnogih imena koja su pominjana, izabran za naslednika Svetislava Pešića.

Dušan Milenković/ATAImages

 

Sa druge strane, svojom pojavom privukao je pažnju i lepšeg pola. Nema sumnje da će, dok je on na čelu reprezentacije, košarkaške utakmice pratiti mnogo više žena.

Šalu na stranu, Dušan Alimpijević, koji je rođen pre 39 godina u Lazarevcu, ima bogato trenersko iskustvo. Karijeru je počeo da gradi jako rano, kao pomoćnik u Vojvodini, sve je oduševio kao trener Crvene zvezde, a zatim je prešao u inostranstvo.

Poslednjih pet godina predvodi turskog prvoligaša Bešiktaša.

Iz njegove biografje izdvaja se podatak da je na početku trenerske karijere doživeo tešku saobraćajnu nesreću, po povratku sa utakmice u Kruševcu.

Takođe, rano je ostao bez roditelja, a porodični dom napustio je već sa 15 godina. Zbog toga mu je, ne krije , podrodica koju je izgradio veoma važna i najveći mu je oslonac.

- Moja porodica i ja smo imali vrlo teške situacije u životu i od tada se sve svelo na jednostavne stvari. Sreća je zdrava porodica.

- Porodica me asocira na sreću. Ja sam rano izgubio oca i majku. Otišao sam iz rodnog grada sa 15 godina i uvek sam ostao željan roditelja. Dešavalo mi se, nakon što je majka umrla, da mahinalno uzmem telefon i krenem da je pozovem. Dok sam shvatio koliko mi znače, već sam ih izgubio. Tako da, danas, sa svojom ženom i decom uživam u malim stvarima – rekao je Dušan Alimpijević za "Atv".

Instagram /bjk_basket

 

Naš selektor u braku je sa lepom Kristinom. Ima dva sina Sergeja i Vasilija.

Instagram /bjk_basket

 

 

 

 

