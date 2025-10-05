Kažu da je Dušan najzgodniji selektor ikada: Ima 39 godina, besprekornu eleganciju, ali i prelepu suprugu

Dušan Alimpijević, novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije, ovih dana je u centru medijskog interesovanja. Ljubitelje sporta zaintrigirala je vest da je baš on, od mnogih imena koja su pominjana, izabran za naslednika Svetislava Pešića.
Sa druge strane, svojom pojavom privukao je pažnju i lepšeg pola. Nema sumnje da će, dok je on na čelu reprezentacije, košarkaške utakmice pratiti mnogo više žena.
Šalu na stranu, Dušan Alimpijević, koji je rođen pre 39 godina u Lazarevcu, ima bogato trenersko iskustvo. Karijeru je počeo da gradi jako rano, kao pomoćnik u Vojvodini, sve je oduševio kao trener Crvene zvezde, a zatim je prešao u inostranstvo.
Poslednjih pet godina predvodi turskog prvoligaša Bešiktaša.
Iz njegove biografje izdvaja se podatak da je na početku trenerske karijere doživeo tešku saobraćajnu nesreću, po povratku sa utakmice u Kruševcu.
Takođe, rano je ostao bez roditelja, a porodični dom napustio je već sa 15 godina. Zbog toga mu je, ne krije , podrodica koju je izgradio veoma važna i najveći mu je oslonac.
- Moja porodica i ja smo imali vrlo teške situacije u životu i od tada se sve svelo na jednostavne stvari. Sreća je zdrava porodica.
- Porodica me asocira na sreću. Ja sam rano izgubio oca i majku. Otišao sam iz rodnog grada sa 15 godina i uvek sam ostao željan roditelja. Dešavalo mi se, nakon što je majka umrla, da mahinalno uzmem telefon i krenem da je pozovem. Dok sam shvatio koliko mi znače, već sam ih izgubio. Tako da, danas, sa svojom ženom i decom uživam u malim stvarima – rekao je Dušan Alimpijević za "Atv".
Naš selektor u braku je sa lepom Kristinom. Ima dva sina Sergeja i Vasilija.
