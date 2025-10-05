Supruzi Nikole Škorića nije lako: Paničar sam, ozbiljan, Goga je pred kraj trudnoće imala neki epi napad, jedva sam to preživeo

Sjajni Nikola Škorić rođen u Rijeci 4. maja 1976. godine, a sa svega 16 godina došao je u Novi Sad, gde živi i dan - danas. Po zanimanju je profesor istorije, čime se bavio svega tri meseca na zameni u gimnaziji “Laza Kostić”. Kako nije mogao da nađe posao u struci, držao je časove engleskog, radio i kao kopirajter u marketing agenciji.

Potom se prijavio te 2005. godine za honorarnog saradnika u RTV Vojvodini i tu kreće prava istorija… Noćna smena, Velika Srbija i Državni posao (sada već 14 godina) sa čuvenom ulogom Krajišnika Dragana Jove Torbice.

Svojim humorom oduševljava široke mase, a malo je poznato kakav je Nikola suprug i otac. Na njegovu veliku radost, ponosni je otac dvoje dece, sina Pavla i ćerke Dunje. Svoju mirnu luku pronašao je pored divne supruge Gordane, koja je njegova sušta suprotnost. Iskreno o deci i porodici Nikola Škorić govorio je u podkastu "Jednostavno roditejstvo" i otkrio da je privatno veliki paničar.

- Ja sam paničar, ja sam teški paničar. Ako je dete bolesno, ja sam taj koji odmah pali auto, idemo u Hitnu. A moja Goga nije, sva sreća. Hvala Bogu dragom na tome. I ona je ta koja smiruje - rekao je Nikola i otkrio da je supruga tokom trudnoće imala poteškoća, koje je on izuzetno teško podneo. Instagram printscreen Jednostavno roditeljstvo

- Dok je supruga bila trudna, ona je bila faktor smirivanja. Mada bi trebalo da bude obrnuto, ali nije. Ona se nakašlje, ja već u panici. Trudim se da deca to ne vide, baš se trudim da deca to ne primete. Ali mi je borba unutrašnja ozbiljna. Nekada se trudim da i moja supruga Goga ne primeti. Goga je pred kraj trudnoće sa Pavlom imala neki "epi napad", to je bila panika sa moje strane. Mnogo teško sam sve to proživeo. Ali sve je dobro prošlo, porođaj isto. Morlalo je na carski rez. Tu mi je mnogo pomogao i strah mi je držao ženin rođeni brat Bane. Sa njim sa proveo ceo taj dan, on ima četvoro dece i starije, pa mi je nekako bilo lakše. I rodio se sin na kraju, suma sumarum - kroz osmeh iskreno priča Nikola Škorić.

Na pitanje da li bi prisustvovao porođaju, šarmantni Torbica odmah je imao spreman odgovor.

- Ne! Mislim, da mi je Goga to tražila, prisustvovao bih, ali generalno ne. Nije to ni neki strah, nego ja sam malo konzervativan. Moja baba se sama porađala, moja majka rodila decu, Goga evo dvoje...

