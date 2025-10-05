Ilda Šaulić progovorila o izdaji prijatelja: Zaboravili su broj telefona, nema tu opravdanja

Porodica Šabana Šaulića suočila se sa izdajom prijatelja
Šaban Šaulić, nekrunisani kralj narodne muzike, pre šest i po godina smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći.
Zahvaljujući brojnim poštovaocima, kolegama, a pre svega članovima njegove porodice, sećanje na legendarnog pevača ne bledi.
Ipak, ima i onih koji su ga zaboravili, iako im je on mnogo puta pomogao u životu i karijeri.
Pročitajte Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća
O tome je, sada, progovorila Šabanova mlađa ćerka, Ilda Šaulić, koja je nastavila očevim muzičkim putem.
- Neki ljudi se ne javljaju, ne pitaju čak ni “kako si”. Ali, prosto, život je takav. Možda se nekada malo više iznenadimo, jer tako nešto ne očekujemo od bližnjih, ali život ide dalje.
- Ne možemo mi tu ništa da menjamo – kazala je, pa dodala da je takav odnos prema uspomeni na njenog oca, najviše pogodio njegovu suprugu Gordanu.
- Mislim da je ona više bila pogođena time, nego mi kao deca. Ipak, oni koji su trebali da ostanu u našem okruženju, tu su i danas. Oni koji nisu, njih više nema. Nema tu opravdanja.
Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovorila je:
- Ti neki ljudi koji su često bili u našoj kući dok je otac bio život. Naravno da ih neću imenovati, ali oni se uvek prepoznaju. Oni kojima je mnogo pomogao u karijeri sada su zaboravili naš broj telefona. Ne moj lično, ali govorim u ime moje majke, koja je bila najveća spona među svim tim ljudima.
Slične Vesti
Prijatelji i porodica okupili se na pomenu Šabana Šaulića: Ilda i Sanela u suzama (foto)
Dve godine od smrti Šabana Šaulića, a bol je još uvek ista. Porodica i brojni prijatelji okupili su se na Novom groblju, kako bi Šabanu još jednom odali počast.
17/02/2021Saznajte više
Pročitajte još
Tri godine posle majke, umro sin Tine Tarner
Umro sin Tine Tarner
05/10/2025Saznajte više
Kažu da je Dušan najzgodniji selektor ikada: Ima 39 godina, besprekornu eleganciju, ali i prelepu suprugu
Dušan Alimpijević najzgodniji košarkaški selektor
05/10/2025Saznajte više
Supruzi Nikole Škorića nije lako: Paničar sam, ozbiljan, Goga je pred kraj trudnoće imala neki epi napad, jedva sam to preživeo
Nikola Škorić o deci i porodici
05/10/2025Saznajte više
Aleksandra Jeftanović rekla zbogom televiziji i Bošku, sada ovde radi
Aleksandra Jeftanović danas se bavi sasvim drugačijim poslom nego pre
05/10/2025Saznajte više
Ilda Šaulić progovorila o izdaji prijatelja: Zaboravili su broj telefona, nema tu opravdanja
Porodica Šabana Šaulića suočila se sa izdajom prijatelja
05/10/2025Saznajte više
Janko Popović Volarić dobio ćerku, od brata Davida mlađa je čak 28 godina
Janko Popović Volarić dobio ćerku
05/10/2025Saznajte više
Komentari (0)