Ilda Šaulić progovorila o izdaji prijatelja: Zaboravili su broj telefona, nema tu opravdanja

Porodica Šabana Šaulića suočila se sa izdajom prijatelja

Šaban Šaulić, nekrunisani kralj narodne muzike, pre šest i po godina smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći.

Zahvaljujući brojnim poštovaocima, kolegama, a pre svega članovima njegove porodice, sećanje na legendarnog pevača ne bledi.

Ipak, ima i onih koji su ga zaboravili, iako im je on mnogo puta pomogao u životu i karijeri.

O tome je, sada, progovorila Šabanova mlađa ćerka, Ilda Šaulić, koja je nastavila očevim muzičkim putem.

- Neki ljudi se ne javljaju, ne pitaju čak ni “kako si”. Ali, prosto, život je takav. Možda se nekada malo više iznenadimo, jer tako nešto ne očekujemo od bližnjih, ali život ide dalje.

- Ne možemo mi tu ništa da menjamo – kazala je, pa dodala da je takav odnos prema uspomeni na njenog oca, najviše pogodio njegovu suprugu Gordanu. Antonio Ahel/ATAImages

- Mislim da je ona više bila pogođena time, nego mi kao deca. Ipak, oni koji su trebali da ostanu u našem okruženju, tu su i danas. Oni koji nisu, njih više nema. Nema tu opravdanja.

Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovorila je:

- Ti neki ljudi koji su često bili u našoj kući dok je otac bio život. Naravno da ih neću imenovati, ali oni se uvek prepoznaju. Oni kojima je mnogo pomogao u karijeri sada su zaboravili naš broj telefona. Ne moj lično, ali govorim u ime moje majke, koja je bila najveća spona među svim tim ljudima.













