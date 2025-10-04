Čuva je i posle 25 godina braka: Venčanica Jelene Gajšek je san snova, toliko je uska da malo ko može da je obuče

Venčanica Jelene Gajšek i danas je moderna, ima savršen kroj
Jelena i Aleksandar Gajšek ovih dana obeležili su značajan jubilej – 25 godina braka koji nikada nisu pratili ni nagoveštaji skandali. Od prvog dana poznanstva koračali su u istom ritmu, kako porodičnom, tako i profesionalnom.
Zajedno su izgradili uspešne novinarske karijere, zajedno su podigli troje dece i zajedno su zagledani u budućnost.
- U krugu porodice obeležili smo 3. septembar, kada je bilo opštinsko venčanje, a okupili smo se i nedelju dana kasnije, na dan kada je bila velika svadba i crkveno venčanje – kazala je za HELLO! Jelena Gajšek, koja je sa nama podelila i fotografije iz porodičnog albuma.
Poznati supružnici upoznali su 1993. godine u “Krsmancu”, na rođendanskoj zabavi zajedničkog druga.
- Rodila se nenormalna privlačnost i ljubav. Iste večeri peške me je dopratio do kuće, od Balkanske ulice do Liona. Krizno vreme, nedostatak novca, sankcije i ratovi... Ništa od toga nama nije smetalo, samo nas je osnažilo. Od prvog poljupca do venčanja prošlo je sedam godina – prisetila se Jelena.
Venčali su se pre 25 godina u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Vračaru. Slavlje su organizovali nekada nadaleko čuvenom “Lipovom ladu”, a u večernjim satima zvanice su se preselile u “Lion” gde je došao DJ.
Na pitanje, čuva li venčanicu, Jelena Gajšek je odgovorila:
- Naravno. Venčanicu sam sama osmislila, a ukrašavao ju je tada čuveni Čedomir Čedomir. U to vreme imala sam pedesetak kilograma, na mojih 178 cm visine, tako da sam nosila XS veličinu. Haljina je toliko uska da bi malo ko mogao da uđe u nju.
Ceo tekst možete pročitati u novom broju magazina HELLO!
