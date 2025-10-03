Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži

Igor Milanović jedan je od najboljih vaterpolista svih vremena. Karijeru je počeo u Partizanu, a pošto je obišao svet, vratio se među crno-bele. Kasnije je kao trener predvodio Partizan, Crvenu zvezdu, Pro Reko, Olijpijakos...
- Nisam brojao koliko medalja sam osvojio. Znam da imam dve olimpijske, dve svetske titule, evropsko zlato. Super kup. Ima tu i srebra, ne znam ni koliko. Kao trener sam osvojio dva puta Ligu šampiona, Super kup – rekao je nedavno Igor, pa dodao:
- Trofeje držim u garaži. Supruga me tera da napravim neku vitrinu, bilo bi lepo, ali trenutno su u garaži. Nemam još snage da se suočavam sa tim trojfeim, medaljama...
Slavni vaterpolista nedavno se, posle dužeg odsustva iz medija, pojavio na manifestaciji “Mundijal prijateljstva” u Ulcinju.
Pročitajte Ana i Predrag Rajković proslavili prvi rođendan ćerke Nore i za HELLO! otkrili da li planiraju proširenje porodice
Tom prilikom dao je intervju za Sportski žurnal, u kojem je otkrio kako danas izgleda njegova svakodnevica.
- Danas živim 40 kilometara od Beograda, na Kosmaju, selo Popovići. Imam tamo komad zemlje, staru porodičnu kuću, novu saunu, bazen. I radim neke preventivne medicine. Ponovo sam u sportu, ali u jednom drugačijem obliku – fokusiranom na zdravlje. Osnova je disanje, time se bavim već deset godina, prvo na sebi, a sada i kroz rad sa drugima
O povratku na bazen još uvek ne razmišlja, ali ne beži od te mogućnosti.
- Već dugo živim bez televizora. Volim da pogledam neki film ili prenos nekog sportskog događaja, ali to mogu i preko laptopa. Informativne emisije ne gledam, tako mi je život zdraviji. Bliži sam Bogu kad sam bez tih informacija – ispričao je.
Proslavljeni sportista 2011. godine doživeo je veliku porodičnu tragediju. Naime, njegova supruga Nataša preminula je od teške bolesti, a on je ostao udovac sa dve male devojčice.
Sreću je pronašao uz sadašnju suprugu Ivanu, o kojoj je pričao:
– Ona je tada dolazila i pomagala nam. Bila je Natašina prijateljica. Imala je osećaj da nam pomogne, jer je bila vrlo čest gost u našem stanu. Mlađa ćerka se više seća Ivane, nego majke.
Pročitajte još
Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća
Veliki povratak Milana Štrljića na male ekrane
04/10/2025Saznajte više
Čuva je i posle 25 godina braka: Venčanica Jelene Gajšek je san snova, toliko je uska da malo ko može da je obuče
Venčanica Jelene Gajšek i danas je moderna, savršen kroj
04/10/2025Saznajte više
Malo ko zna da su Željko i Sanja bili bliski: Strašno mi se svidela! I danas znam njen stari broj telefona, satima smo pričali
Željko Stefanović o Sanji Doležal
04/10/2025Saznajte više
Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?
Branko Janković iskreno o supruzi Nataši, deci i porodici
04/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži
Igor Milanović danas živi u porodičnoj kući na selu
03/10/2025Saznajte više
Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan
Branka Pujić i Anđela Jovanović otvaraju dramski studio
03/10/2025Saznajte više
Komentari (0)