Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži

Igor Milanović jedan je od najboljih vaterpolista svih vremena. Karijeru je počeo u Partizanu, a pošto je obišao svet, vratio se među crno-bele. Kasnije je kao trener predvodio Partizan, Crvenu zvezdu, Pro Reko, Olijpijakos...

- Nisam brojao koliko medalja sam osvojio. Znam da imam dve olimpijske, dve svetske titule, evropsko zlato. Super kup. Ima tu i srebra, ne znam ni koliko. Kao trener sam osvojio dva puta Ligu šampiona, Super kup – rekao je nedavno Igor, pa dodao:

- Trofeje držim u garaži. Supruga me tera da napravim neku vitrinu, bilo bi lepo, ali trenutno su u garaži. Nemam još snage da se suočavam sa tim trojfeim, medaljama...

Slavni vaterpolista nedavno se, posle dužeg odsustva iz medija, pojavio na manifestaciji “Mundijal prijateljstva” u Ulcinju.

Tom prilikom dao je intervju za Sportski žurnal, u kojem je otkrio kako danas izgleda njegova svakodnevica.

- Danas živim 40 kilometara od Beograda, na Kosmaju, selo Popovići. Imam tamo komad zemlje, staru porodičnu kuću, novu saunu, bazen. I radim neke preventivne medicine. Ponovo sam u sportu, ali u jednom drugačijem obliku – fokusiranom na zdravlje. Osnova je disanje, time se bavim već deset godina, prvo na sebi, a sada i kroz rad sa drugima

O povratku na bazen još uvek ne razmišlja, ali ne beži od te mogućnosti.

- Već dugo živim bez televizora. Volim da pogledam neki film ili prenos nekog sportskog događaja, ali to mogu i preko laptopa. Informativne emisije ne gledam, tako mi je život zdraviji. Bliži sam Bogu kad sam bez tih informacija – ispričao je. Antonio Ahel/ATAImages

Proslavljeni sportista 2011. godine doživeo je veliku porodičnu tragediju. Naime, njegova supruga Nataša preminula je od teške bolesti, a on je ostao udovac sa dve male devojčice.

Sreću je pronašao uz sadašnju suprugu Ivanu, o kojoj je pričao:

– Ona je tada dolazila i pomagala nam. Bila je Natašina prijateljica. Imala je osećaj da nam pomogne, jer je bila vrlo čest gost u našem stanu. Mlađa ćerka se više seća Ivane, nego majke.









