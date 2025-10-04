Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća

Veliki povratak Milana Štrljića na male ekrane

Milan Štrljić u bivšoj državi bio je jedan od najtraženijih i najpopularnijih glumaca. Svojom glumom obeležio je brojne serije i filmove koji su se snimali u Jugoslaviji, a jednu od poslednjih uloga pre nego što se odselio iz Srbije, ostvario je u seriji “Bolji život”. Facebook/Dar Mar

Početkom devedesetih razveo se od balerine Pozorišta na Terazijama, Slavice, sa kojom je dobio ćerku Ivu i vratio se u rodnu Hrvatsku.

Tamo je krenuo novi život: oženio se ponovo i dobio sina, a neko vreme bio je upravnik Hrvatskog narodnog kazališta.

Iako se prethodnih decenija nije vraćao u Srbiju, publika ga nije zaboravila, tim pre što je glumio u nekoliko izuzetno gledanih telenovela. Njegovo ime u medijima se, uglavnom, pominjalo zbog navodno lošeg odnosa sa ćerkom, glumicom Ivom Štrljić.

- Rekla am da ću svog oca uvek da branim, i hoću. Prirodno je da branimo one koje volimo. Taj pohod nije jednostavan zato što sam nežno žensko biće, ali moj način je dostojanstven i pun razumevanja, a ja sam vaspitana da budem borac i toga se čvrsto držim.

- Nedostajalo mi je da ponekad on stane iza mene, ma koliko ja delovala stameno. Ali, sa druge strane, baš to me je očvrsnulo. Divim se muškarcima koji su požrtvovani i koji brinu o svojoj deci posle razvoda. Nema lepše, veće i važnije osobine, jer tom ljubavlju kazuju ono najznačajnije o sebi. U brizi je najveća moć i najprivlačnija lepota jednog muškarca – rekla je na tu temu Iva u jednom intervjuu. M.M./ATAImages

Bilo kako bilo, Milan Štrljić, koji je ove godine proslavio 73. rođendan, od glume i posla ne odustaje. Tim povodom, na Instagram stranici serije.hr pojavila se najava za njegov novi projekat, uz reči:

- Veliki povratak na male ekrane! Milan Štrljić ponovo nam dolazi i to nakon nezaboravne uloge Stipana Macana u seriji “Kumovi. Sada ćemo ga gledati u seriji “U dobru i zlu”, u ulozi Ante. Jedva čekamo videti kakvu će energiju i emociju uneti u ovu novu ulogu.

- A vi, jeste li spremni za njegov povratak?













